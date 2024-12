Clavijo llama a la "unidad" frente a la "bronca política" y carga contra un Estado que no comprende a Canarias

El presidente canario dice que las islas sufren la "mala política" y y lamenta que la respuesta en inmigración "sigue sin llegar"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha hecho este martes un llamamiento a la "unidad" frente a la "bronca política y el tacticismo" que imperan a nivel nacional y se ha mostrado convencido de que los problemas se resuelven "con diálogo y trabajo".

"La política debe servir para solucionar problemas, no para crearlos. Una obviedad que en el actual clima político parece olvidada", ha apuntado en el tradicional discurso de Fin de Año en el que ha lamentado que el Estado, en materia migratoria especialmente, no comprende al archipiélago.

Ha dicho que Canarias es víctima de la "mala política" que "ni suma, ni resuelve", y en el caso concreto de inmigración, "la respuesta sigue sin llegar" mientras los canarios atienden con "solidaridad y respeto" a quienes han llegado a las islas.

"Seguimos acogiendo con la esperanza de ofrecer un futuro mejor para miles de niños y niñas que huyen del hambre, los abusos y la guerra. Y hemos buscado, de forma incansable, apoyo y solidaridad en Madrid, en Bruselas, y en el resto de comunidades autónomas", ha explicado.

El presidente ha reconocido que el año "no ha sido fácil" porque Canarias ha afrontado "en solitario" el drama migratorio, pero pese a todo, se ha dado "la talla".

Clavijo, que ha pronunciado su discurso desde el Parque Científico y Tecnológico de Fuerteventura, ha centrado también parte de su mensaje de cierre de año en analizar los avances logrados "en muchos frentes" en el archipiélago durante 2024 pese a la "incertidumbre política y económica".

A su juicio, dichos avances se han logrado gracias a que "Canarias ha sabido abordar sus desafíos desde la unidad, porque esa es nuestra fuerza".

Entre ellos, destaca los logrados en materia de vivienda, con "el cambio legislativo que nos permitirá incorporar la fuerza de la iniciativa privada a la construcción de vivienda pública", la reducción de las listas de espera en Sanidad, la mejora en las listas de espera en Dependencia y el pago de las indemnizaciones a valor real a los ciudadanos de La Palma afectados por la erupción volcánica.

En materia económica, el jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que "hay más empleo que nunca" y que el Producto Interior Bruto (PIB) del archipiélago "sigue creciendo por encima de la media del Estado".

No obstante, ha reconocido que "no todo avanza lo rápido" que desearía "y no todo han sido éxitos" en 2024.

"Necesitamos seguir mejorando, y en aquello que hemos fracasado, les pido disculpas y les aseguro que seguiremos intentándolo; una y otra vez hasta lograr los objetivos que nos marcamos", ha indicado, para garantizar que "este Gobierno ha venido para tomar decisiones que no siempre se entienden o gustan", pero tiene una "responsabilidad y un compromiso con Canarias y con su futuro".

Además, Clavijo se ha referido en su discurso a "una Canarias que existe, pero no valoramos", la que avanza hacia la diversificación económica, y que ha ejemplificado e el Parque Científico y Tecnológico de Fuerteventura, un modelo de "Canarias de éxito, de desarrollo, de nuevas tecnologías que nos colocan a la vanguardia de la investigación, de jóvenes con talento, de empresas que arriesgan, de crecimiento y prosperidad".

El titular del Gobierno autonómico ha resaltado también que el archipiélago "cuenta hoy con los jóvenes profesionales mejor formados y más capacitados de nuestra historia", un talento gracias al que están fructificando nuevas "actividades de gran valor añadido".

En concreto, ha destacado el desarrollo de iniciativas "vinculadas a las nuevas tecnologías, el big data y la inteligencia artificial", donde la lejanía de las islas "no es un condicionante".

UNA NUEVA "CULTURA DE ISLAS RESPONSABLES"

Clavijo ha asegurado que las islas continúan siendo "una de las potencias turísticas más importantes del mundo", pero además, quiere ser un "gran enclave comercial y, sobre todo, un lugar estratégico para las industrias tecnológicas del futuro".

Asimismo, el presidente ha resaltado la apuesta del Ejecutivo por un modelo de desarrollo sostenible de Canarias.

"Nos hemos comprometido en la protección de nuestro medio ambiente, en la búsqueda de energías limpias y en la diversificación de nuestros sectores productivos", ha asegurado, tras resaltar su apuesta por un "país más rico, más justo, más igualitario y más desarrollado".

Para lograr esta "nueva cultura de islas responsables", ha garantizado que su Gobierno escucha "las voces de los canarios, porque todo el mundo tiene algo que aportar para mejorar la vida de nuestra gente, nadie sobra y todo el mundo hace falta".

"Les prometo que vamos a ser fieles a ese legado. Que vamos a trabajar sin descanso para que las Islas Canarias sean un país mejor. Una tierra en la que merece la pena vivir, fundar una familia y criar a nuestros hijos e hijas. Una tierra que, hoy más que nunca, es una sobre el mismo mar", ha finalizado.