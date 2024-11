Comunidad del CEIP La Laguna exige acelerar la reconstrucción del centro: "No comprenden lo que es vivir una erupción"

La portavoz, Nohely Fernández, apela a dejar las "guerras políticas" y reclama "solidaridad y empatía" con los afectados

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la comunidad educativa del CEIP La Laguna, en los Llanos de Aridane (La Palma) han exigido este viernes en el Parlamento de Canarias que se acelere la reconstrucción del centro, dañado por la erupción volcánica, con el traspaso de competencias de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias al Cabildo.

"Los que no viven en La Palma y no les ha afectado la erupción volcánica, no comprenden lo que es vivir una erupción, y lo que los niños y niñas han pasado y están pasando. Por eso hoy pido solidaridad y empatía y que nos dejemos de guerras políticas porque es que no van al caso", ha señalado la portavoz, Nohely Fernández, en una comparecencia ante la comisión de Educación a iniciativa del Grupo Socialista.

Ha señalado que su propuesta está avalada por más de 6.000 firmas de apoyo ya registradas en el Parlamento y lamentado la falta de comunicación con la Consejería y la empresa encargada de la redacción del proyecto, pese a que se les prometió que tendrían "voz" en el proceso de reconstrucción.

Fernández, que ha afeado al consejero de Educación, Poli Suárez, que no quisiera quedarse a escuchar su relato --dejó la comisión tras la sesión de preguntas de los diputados--, ha indicado que el diseño "no tiene nada que ver" con el anterior colegio ni con su entorno rural y han criticado también que no está garantizada partida presupuestaria para el próximo año --el Gobierno lo incluye en una bolsa indeterminada--.

Ha señalado que en la comunidad escolar "tienen la esperanza y la ilusión por ganarles una batalla al volcán volviendo a su antiguo solar" y se ha preguntado por qué no se puede tramitar la obra por la vía de emergencia como así se ha hecho en otros proyectos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

Ha subrayado también que las aulas modulares en las que se imparten las clases tienen un coste de 14.980 euros mensuales "que salen de los bolsillos de todos los contribuyentes canarios", con un gasto acumulado ya de 389.480 euros. "¿De verdad van a permitir que lo provisional se convierta en eterno?", ha cuestionado.

La portavoz ha dicho que la emergencia "se puede justificar" y que cuentan con el compromiso del presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, de ejecutar la obra si la Consejería realiza el traspaso de competencias.

LAS AULAS MODULARES NO CUMPLEN LAS EXPECTATIVAS

Ha apuntado que las aulas modulares actuales "no cumplen las condiciones de un colegio" pues están anexas a un centro sociocultural que se le ha "arrebatado" a los vecinos, donde se impartían clases particulares, ensayos de comparsas, agrupaciones folclóricas y un sinfín de talleres.

"Creemos que debemos de volver lo más pronto posible a nuestro barrio. No solo por nosotros, sino también por los vecinos que están afectados del Retamar, que nos han acogido con todo el amor del mundo, pero están afectados por estar allí", ha explicado.

Ha demandado a los diputados una "respuesta clara" con el fin de garantizar la reconstrucción del colegio en un momento en que el barrio de La Laguna "está resurgiendo". "Da pena y tristeza ir por las calles de La Laguna y ver que todo se está reconstruyendo menos nuestro colegio", ha agregado.

En ese sentido ha mostrado su temor en que el proyecto acabe "en un cajón, se pierda la esencia tan bonita del colegio" y finalmente, cada alumno se vaya a un centro diferente.