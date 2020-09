El delegado del Gobierno en Canarias dice que "en estos días" se conocerán decisiones sobre la crisis migratoria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha afirmado que el Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está tomando decisiones sobre la crisis migratoria en las islas y que se verán "en estos días".

En declaraciones a Cope Canarias recogidas por Europa Press, el representante del Estado explicó que el ministro, José Luis Escrivá, pese a la polémica de no haber viajado ya, se ha comprometido a venir al archipiélago durante este mes. "No es tanto que venga o no, sino que entre todos vayamos encontrando soluciones a un problema que desborda la capacidad ordinaria", dijo.

Al respecto, Pestana insistió en que se están tomando decisiones desde el Ministerio y que "ya lo veremos estos días". "Sé que la situación es desesperada --continuó--, sólo desde el fin de semana y hasta ayer habían llegado 500 personas. Eso es tanto como varios meses de los que hemos vivido este año".

EFECTO LLAMADA POR EL NO RETORNO

Cuestionado sobre un efecto llamada si se derivan a los migrantes a la Península, comentó fue algo que dijo el ministro del Interior y que él compartía. "El problema añadido es que el efecto llamada ya se está produciendo por el no retorno. Hay un efecto salida natural porque la gente quiere salir buscando un mundo mejor y tenemos que tener cuidado también con los mensajes que damos. No podemos convertir Canarias en un simple puente porque entonces es posible que nos lleguen muchos más", observó.

Pestana recordó aquí que con la crisis del coronavirus están cerradas las fronteras con Marruecos y Mauritania --países que permiten repatriaciones en diferentes condiciones--, por lo que abogó por lograr "una cierta normalidad" en las próximas fechas y devolver a los migrantes a las zonas de las que partieron con una PCR negativa.

Además, apuntó que España tiene que combinar esta parte de la ley de extranjería con la otra de una sociedad avanzada que es una "mano acogedora" en los casos en los que no se pueden repatriar.

ESPERA QUE PUEDAN SALIR DE LOS HOTELES EN POCO TIEMPO

Por otro lado, el delegado esperó que las personas que permanecen en complejos hoteleros en el sur de Gran Canaria puedan salir "en poco tiempo" aunque matizó que será el ministro Escrivá el que diga cuándo será el día que viaje a Canarias --en principio durante este mes de septiembre--.

Al ser preguntado sobre cuándo se va desmontar el campamento de Arguineguín, el delegado expuso que es la acogida que se produce en la base de Sasemar y que las normas de salvamento obligan a ir al puerto más cercano después de un rescate.

"Espero que estos días podamos desalojarlo pero siempre habrá carpas allí en la medida en la que vayan llegando porque hay unas primeras 72 horas en las que hay que identificarlos, aplicarles la ley de extranjería y hacerle las PCR para saber las condiciones sanitarias", aseveró.

En este punto, recordó que se han atendido a casi 4.000 personas que han llegado y que poco a poco se están creando en las islas más plazas para su atención.