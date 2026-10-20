Detenido un hombre tras ser retenido por vecinos al robar a un comerciante en Arona (Tenerife)

Coche de la Policía Local de Arona - POLICÍA LOCAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Arona ha detenido este lunes a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa contra un comerciante de El Fraile.

Los hechos ocurrieron poco después de las 02.00 horas en la calle Las Cañadas cuando la Policía Local recibió, a través del CECOES 1-1-2, un aviso por una posible reyerta.

Tres unidades policiales se desplazaron hasta el lugar, donde encontraron a varios vecinos que mantenían retenido a uno de los presuntos implicados.

Según las primeras averiguaciones, la víctima regresaba a su domicilio tras cerrar su establecimiento cuando fue abordada en el portal por dos hombres encapuchados, que presuntamente la agredieron para sustraerle sus pertenencias y la recaudación del día.

Los gritos de auxilio alertaron a varios vecinos, que acudieron en ayuda del comerciante y lograron retener a uno de los sospechosos, detalla la Policía Local en una nota, que apunta que el segundo implicado huyó del lugar en un vehículo.

La víctima, que presentaba diversas contusiones, fue atendida por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladada a un centro médico para su valoración.

Durante la intervención, los agentes localizaron varios objetos que podrían estar relacionados con los hechos y desplegaron un dispositivo de búsqueda por El Fraile, Las Galletas y Costa del Silencio para localizar al segundo sospechoso.

La investigación continúa abierta y el detenido, tras ser informado de sus derechos, fue trasladado a un centro sanitario y quedó a disposición de la autoridad competente.