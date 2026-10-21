Detienen a dos hombres por falsificar tickets de premios de máquinas recreativas en Morro Jable (Fuerteventura)

Un agente de la Guardia Civil efectuando un registro en un vehículo en Fuerteventura - GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, en el marco de la operación 'PIAO', ha detenido a dos hombres como presuntas autoras de un delito continuado de estafa cometido en un salón recreativo de la localidad de Morro Jable, en la isla de Fuerteventura, donde presuntamente han falsificado tickets de premios de máquinas recreativas.

Los detenidos habrían defraudado unos 45.000 euros mediante el uso de tickets falsificados, si bien los agentes han intervenido 2.809 euros en efectivo y han recuperado una gran cantidad de tickets presuntamente falsos, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La investigación ha comenzado en el mes de septiembre del 2026, después de que los agentes tuvieran conocimiento de los hechos a través de la denuncia interpuesta por el gerente de un salón recreativo, que indicó que los hechos llevaban sucediendo entre junio de 2025 y septiembre de 2026.

Según los datos recabados, los presuntos autores utilizaban un procedimiento basado en la duplicación del sistema de pago TITO "Ticket-In y Ticket-Out" para cobrar fraudulentamente los premios de las máquinas recreativas.

En el marco de la investigación, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable visionaron las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que les permitió detectar posibles irregularidades de algunos clientes.

La investigación también ha permitido identificar y posteriormente detener a los presuntos implicados, interviniéndole a uno de ellos 2.809 euros en efectivo y recuperando gran cantidad de tickets presuntamente falsificados.

Finalmente los dos detenidos han sido puestos a disposición judicial y las diligencias instruidas han quedado a disposición de la Sección del Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Puerto del Rosario.