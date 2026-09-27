La Dirección General de Emergencias mantiene este domingo la alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha decidido mantener la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria para la jornada de este domingo.

En cuando al ámbito territorial de la alerta, será a partir de 400 metros en toda la isla, mientras que Tenerife, El Hierro y La Palma. La Gomera seguirán en prealerta, según ha informado el Gobierno de Canarias.

Se trata de una decisión que se ha adoptado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

De esta manera, pese a la finalización del episodio de calor, se prevé que la humedad relativa en Gran Canaria no se recupere hasta el lunes, día 28, y además se tiene en cuenta que hay dos incendios activos en la isla, ambos controlados.