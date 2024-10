Domínguez (PP) rehusa responder a Fierro (PSOE) ante sus críticas por la "irresponsable" negociación migratoria

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha descartado este martes responder a la presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, quien cuestionó la actitud "irresponsable, reprochable y asfixiante" del PP al abandonar la mesa de negociación sobre la distribución de los menores migrantes.

"Como no le interesa hablar de la educación, no le voy a contestar", ha espetado a Fierro en la sesión de control del Pleno del Parlamento, afeándole que se le preguntara por el estado de la educación en Canarias y se aprovechara el turno de pregunta para cargar contra las negociaciones de la reforma de la ley de extranjería.

"No está el consejero de Educación hoy aquí, pero le enviaré un whatsapp inmediatamente para que se invierta más en la comprensión lectora. Usted me hace una pregunta de educación y me habla de la inmigración. ¿No le interesa que hablemos de la educación porque sabe que le voy a sacar los colores del Gobierno anterior?. ¿Sabe usted que no ha puesto ni un solo centro de 0 a 3 años?", ha ironizado.

Fierro ha remarcado que el PSOE "jamás, jamás, jamás se ha levantado ni se va a levantar de una mesa de negociación" y ha preguntado si es "cierto" que Domínguez apoya una "solución europea" que aplaza el problema en el tiempo hasta 2026 con la aplicación de un reglamento obviando la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y la obligatoriedad para la comunidades autónomas a acoger a los menores migrantes que llegan a Canarias.

En esa línea ha insistido en saber si el vicepresidente "está o no de acuerdo" en la propuesta que ha hecho el Gobierno de España de aplicar criterios objetivos por población para la distribución de los menores y que haría que Canarias pasara de 6.000 a 900.

Fierro ha dicho que en torno a las negociaciones solo hay "tres datos objetivos", que el PP "votó en contra" el 23 de julio de la admisión a trámite de la reforma de la ley de extranjería, que "se levantó" de la mesa de negociación y que la propuesta de distribución del Gobierno de España "es justa con la población" y "mejora" la situación de Canarias.

"Si el Partido Popular tiene una discrepancia o una propuesta, que la lleve a la mesa de negociación con voluntad política. Ni titulares ni cartas. Mesa de negociación. Ya está bien", ha indicado, al tiempo que ha remarcado que parece que el PP "ahora no quiere" que la distribución se haga con criterios objetivos y por eso hablan de "Francia, Bélgica y Alemania".

Ha reprochado al vicepresidente que "se le acaban las excusas" cuando a los menores "se les acaba el tiempo" e insinuado que la posición del PP suena a querer "salvar al soldado Domínguez".