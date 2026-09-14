Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en su vivienda de Costa Teguise (Lanzarote)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de más de 70 años y nacionalidad británica, ha sido encontrado sin vida en el interior de su vivienda de Costa Teguise, en la isla de Lanzarote, sobre las 08.00 horas de este lunes, según ha confirmado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

El hallazgo se ha producido después de que un ciudadano que pasaba por delante de la vivienda del hombre, observó que esta persona se encontraba tumbado en el suelo del baño, por lo que alertó al Consorcio de Emergencias de Lanzarote que activó los diferentes recursos.

Una vez se personaron en el lugar efectivos sanitarios, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, abrieron la vivienda y comprobaron que el hombre estaba fallecido después de presuntamente haber sufrido una caída y golpearse en la cabeza.