La escritora Andrea Cabrera Kñallinsky impartirá un taller de literatura epistolar en Telde (Gran Canaria)

La periodista y escritora Andrea Cabrera Knallinsk - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa-Museo León y Castillo, en Telde (Gran Canaria), ha organizado un taller de literatura epistolar impartido por la escritora y periodista Andrea Cabrera Kñallinsky, con el fin de acercar a los participantes al género de la carta desde la lectura, la escritura y la reflexión personal.

La actividad comenzará el 15 de septiembre y continuará el día 22 de septiembre, así como los días 2, 6, 13 y 20 de octubre, en horario de 18.00 a 19.30 horas, según ha informado el Cabildo de Gran Canaria en nota de prensa.

En las diferentes jornadas que se desarrollarán en el taller, Cabrera Kñallinsky ofrecerá las claves para comprender las características de la literatura epistolar y utilizar la escritura como una vía para explorar la propia personalidad.

El taller combinará la lectura y el análisis de diferentes textos con ejercicios prácticos para que las personas asistentes puedan crear sus propias piezas y, al mismo tiempo, reflexionar sobre lo que la escritura puede revelar de quienes las redactan.

Entre las obras que analizarán se encuentran algunos ejemplos destacados del género como Paradero Desconocido, de Kathrine Taylor, publicada en 1939; y 84 Charing Cross Road, de Helene Hanff, publicada en 1970. A partir de estas referencias, las sesiones permitirán observar las posibilidades expresivas de la correspondencia y acercarse a la carta como espacio literario, narrativo e íntimo.

Además el patrimonio documental de la propia Casa-Museo León y Castillo tendrá un papel destacado en el desarrollo de la actividad, ya que se estudiarán algunas de las cartas que recibió Fernando León y Castillo a lo largo de su trayectoria como agente político del siglo XIX, así como otras vinculadas a su ámbito familiar.

Sobre ello, indican que el análisis de esta correspondencia permitirá aproximarse a diferentes aspectos de la personalidad de Fernando León y Castillo a través de sus relaciones y de los testimonios escritos que dejó su entorno.

Las sesiones estarán abiertas al debate y a la reflexión después de cada propuesta práctica, favoreciendo un espacio de intercambio entre las personas asistentes. La actividad no requiere conocimientos teóricos previos ni experiencia en escritura, ya que, según Andrea Cabrera Kñallinsky, el único requisito imprescindible" para participar es "tener interés por la lectura y disposición para enfrentarse a los pequeños retos planteados" durante el taller.

En cuanto a Andrea Cabrera Kñallinsky, nació en Buenos Aires en 1973 y creció en Gran Canaria. Realizó sus estudios de Periodismo en Madrid y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional vinculada al ámbito de la comunicación y la escritura.

Durante su carrera, ha trabajado en medios de comunicación como Canarias7 y ha colaborado con publicaciones como La Vanguardia y La Razón, diario de Buenos Aires. Su vocación literaria y su interés por la escritura la han llevado también a desarrollar una trayectoria como autora.

Cabrera Kñallinsky ha publicado dos novelas: La galería de los antepasados, en 2023, y Parabere, en 2025. Su experiencia en el periodismo y la literatura confluyen ahora en este taller de literatura epistolar, concebido como un espacio para leer, escribir y reflexionar a partir de la palabra y de las posibilidades que ofrece la correspondencia como género literario.