La familias grancanarias del vuelo JK5022 homenajean a las víctimas por el 16º aniversario de la tragedia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La familias grancanarias del vuelo JK5022 de Spanair han homenajeado este martes a las víctimas del accidente aéreo por el 16º aniversario de la tragedia que tuvo lugar a las 14.24 horas del 20 de agosto de 2008 cuando el avión, que hacía la ruta Madrid-Gran Canaria, se estrelló en su despegue dejando 154 víctimas mortales y 18 heridos.

De esta manera, durante la jornada han tenido lugar dos ofrendas florales en Las Palmas de Gran Canaria: uno de ellos en el Monumento El Cubo, ubicada en la zona de la Puntilla de la Playa de Las Canteras; y otro en la Plaza de La Memoria de la capital canaria.

En declaraciones a los medios de comunicación, el vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Federico Sosa, ha señalado que este año se ha intentado que los actos sean más para las familias y algo más íntimo que en otros aniversarios.

Por su parte, apuntó que estos 16 años han supuesto un camino "duro" para poder demostrar que el avión no llegó a la isla, no porque fuera culpa del piloto, "sino porque se produjeron una serie de fatales errores y una cadena de irresponsabilidades que condujeron a que ese avión, que no tenía que haber estado en vuelo, volara y con las consecuencias que todos conocemos".

Sosa apuntó que el legado de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 a la sociedad será la Fundación 20 de Agosto de Seguridad en Vuelo.

"Es una Fundación que va a luchar por el tema de la seguridad, por la investigación, por el desarrollo de políticas que implementen una mejora en la seguridad en el vuelo", observó.

Aquí, hizo especial hincapié en que la lucha siempre ha sido por honrar a la víctimas trabajando por la seguridad y para que lo que ellos vivieron, "tanto en atención como las consecuencias posteriores, no lo vuelvan a vivir otras familias o otras personas".