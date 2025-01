El festival de cine de montaña 'European Outdoor Film Tour' aterriza este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 28º festival de cine de montaña 'European Outdoor Film Tour' aterrizará este domingo, 26 de enero, a las 19.00 horas, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria en la que será su última cita en las islas tras su paso por Tenerife para recorrer luego diferentes localidades de la Península y Baleares.

Así lo ha informado la organización, que agrega que, en este sentido, el recinto cultural capitalino acogerá la proyección de seis cortos documentales de Austria, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Pakistán y España.

De esta manera, con nuevos protagonistas y con la naturaleza más radical del mundo, los trabajos seleccionados mezclan la aventura y el deporte para comenzar el viaje de esta temporada, que pasa por 27 países del planeta en más de 550 eventos y 350.000 espectadores.

Por su parte, los cortometrajes que se proyectarán en versión original con subtítulos en castellano y traducción en lengua de signos serán 'Keep it burning', 'Cycle of Bayaniham', 'Soundscape', 'Anna', 'Backyard' y 'To the sea'.