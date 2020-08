Fimucité estrena dos conciertos en coproducción con Cracovia

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) contará un año más con la colaboración del Festival de Música de Cine de Cracovia (FMF) a través de la coproducción de dos de los conciertos programados en la decimocuarta edición de Fimucité, 'Cinemass: Misa cinematográfica' y 'Scorsese After Hours'.

"Estos nuevos y esperados proyectos son vivo ejemplo del nivel de hermandad y colaboración que existe entre nuestros dos festivales. Un modelo único en Europa que ya ha dado numerosos frutos artísticos de enorme trascendencia dentro del género", afirma Diego Navarro, director de Fimucité.

El sábado 19 de septiembre a las 20.30 horas tendrá lugar en el Teatro Guimerá el estreno del espectáculo musical de la Pop Culture Band, el show 'Scorsese After Hours' coproducido por Fimucité y el FMF.

La formación residente del festival canario desde el año 2014 regresa con una propuesta única, alrededor de las canciones que han acompañado algunas de las secuencias más famosas de la filmografía del cineasta neoyorquino Martin Scorsese, ganador del Óscar al mejor director por la película 'Infiltrados'.

Liderada por Gonzalo de Araoz como director musical y guitarrista, la Pop Culture Band se completa con Francis Díaz a la guitarra eléctrica, Javier Guerrero con la batería, David González a los teclados, Nuria Herrero en las percusiones, Daniel Lukacks al bajo, Elio Bignote con la trompeta, Luis Cuan al saxo y Cristo Delgado con el trombón.

Además, participarán con sus voces los solistas Héctor Quintero, Patty Baker, Patricio González y Antonella Vega, en la interpretación de temas tan populares como 'Gimme Shelter' de The Rolling Stones, de la banda sonora de 'Uno de los nuestros' (1990), o, entre otras, 'I'm Sorry', popularizada por la cantante Brenda Lee en 1960 y que formó parte de 'Casino' (1995). Las entradas para el concierto 'Scorsese After Hours' saldrán a la venta próximamente.

El jueves 24 de septiembre a las 19.30 horas, la Catedral de La Laguna acogerá el concierto 'Cinemass: Misa cinematográfica', a cargo del Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna (ULL). El emblemático templo, monumento histórico-artístico nacional ubicado en la ciudad Patrimonio de la Humanidad, ofrecerá así un concierto único en el que las voces de la formación coral universitaria recorrerán, acompañadas por un piano, joyas de la música clásica y el cine, entre las que se encuentran célebres composiciones como 'Gabriel's Oboe', escrita por Ennio Morricone para la película 'La Misión'; 'In Memoriam', de 'Los chicos del coro', obra de Bruno Coulais; o el mítico 'Hallelujah' de Leonard Cohen, que ha formado parte de las bandas sonoras de 'Shrek' o 'Watchmen'.

El programa también incluirá piezas de otros largometrajes como 'Hermanos de sangre', 'Atrapado por su pasado', 'Tras la línea enemiga' y 'Frozen', o la serie de televisión 'Outlander'.

Este evento, de entrada libre y gratuita hasta completar aforo, es una coproducción original de Fimucité y el FMF y ha contado con la colaboración en la preparación del repertorio de Mikael Carlsson, director artístico de Soundtracks Live!, y Wieslaw Delimat, quien fue el director del concierto en Cracovia.

En palabras de Robert Piaskowski, director artístico del Festival de Música de Cine de Cracovia: "Me alegra que la cuidadosa selección de bellas piezas musicales del repertorio coral del FMF suene también en Tenerife, en Fimucité. Estoy convencido de que esta actuación brindará al público hermosos momentos llenos de emoción, y que los artistas también disfrutarán cantando juntos el programa previsto".

La 14ª edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife se celebrará entre el 18 y el 27 de septiembre de este año con el apoyo de Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz, Ayuntamiento de La Laguna, Gobierno de Canarias, Auditorio de Tenerife y Orquesta Sinfónica de Tenerife.