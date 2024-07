Fundación Endesa y Cáritas forman a catorce personas como electricistas e instaladores de placas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa y Cáritas Diocesana de Tenerife, en el marco de su proyecto 'Mila', están llevando a cabo una formación complementaria profesionalizante de operario/a de electricidad e instalación de placas fotovoltaicas, en la que participan 14 personas. De ellas, 11 se encuentran realizando en estos momentos prácticas no laborales, después de comenzar la formación el pasado mes de marzo.

El proyecto 'Mila' trabaja con personas en situación de desempleo, a través de la generación de itinerarios integrados de inserción que incluyen, además de la orientación laboral, el refuerzo por un lado de las competencias básicas y transversales para el empleo como punto de partida inicial; y, por otro, la derivación a formación específica y/o formación profesional, pudiendo estar o no encaminada a realizar alguna formación de certificación profesional determinada a través del diagnóstico zonal que se realiza en red con las empresas y agentes implicados.

En este sentido, esta formación de electricista e instalador de placas fotovoltaicas tiene por objetivo conocer las técnicas de ejecución y los procedimientos habituales en los trabajos de instalaciones fotovoltaicas, para lo cual se requiere dominar conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la electricidad. Es por ello que se ha apostado, en esta edición, por ampliar los conocimientos en el manejo de la electricidad, además de hacer hincapié en la prevención de riesgos laborales.

El proyecto pretende acompañar a personas desempleadas en general, atendiendo además a las necesidades particulares de las personas migrantes que tratan de acceder al mercado laboral canario, con los inconvenientes de no tener homologados los títulos de formación reglada o no poder demostrar su experiencia laboral acreditada.

El curso tiene dos vertientes, atender tanto a la necesidad de las personas que carecen de una formación específica y directa para el empleo, como a la demanda del sector empresarial que necesita de personal cualificado. Por medio de un diagnóstico zonal, que incluye las demandas de los perfiles laborales solicitados por parte de las empresas, así como las necesidades de las personas participantes del proyecto 'Mila' de Cáritas Diocesana de Tenerife, se evidencia la falta de profesionales cualificados con certificación oficial, así como que estén en posesión de los cursos específicos y de seguridad actualizados.

Durante todo el itinerario se ha realizado acompañamiento a las personas participantes, supervisando la formación en contacto y visitas periódicas al Centro de Formación, para comprobar progresos y atender necesidades concretas en la formación, tutorías personalizadas de orientación, análisis y necesidades específicas de la persona.

El proyecto incluye formación en Competencias Básicas para el Empleo, donde se hizo especial hincapié en la entrevista y elaboración del currículum, dedicando las tutorías personalizadas para trabajar habilidades comunicativas imprescindibles para la entrevista de trabajo.

Este programa se enmarca en el área de Formación para el empleo de la Fundación Endesa, en la que desarrolla programas de capacitación e integración laboral dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad. Por eso, en 2011 la Fundación Endesa estableció un acuerdo con Cáritas Española para poner en marcha formaciones específicas en Palma (Mallorca), Ponferrada, Tenerife, Huelva, Mondoñedo–Ferrol y Tarragona, en las que ya se han formado más de 200 personas en la provincia tinerfeña, consiguiendo cerca de un centenar de inserciones en el mercado laboral.

El objetivo principal es mejorar la inserción laboral de estos colectivos y conseguir su integración en el mercado laboral y su desarrollo personal en competencias y habilidades. Uno de los participantes de esta edición es Moisés Santamaría, quien agradece a la Fundación Endesa y a Cáritas Diocesana de Tenerife "la oportunidad que me han brindado".

"El proyecto "Mila" es una gran oportunidad que no dejé escapar", recalca Moisés, quien destaca que esta formación "no solo me ha permitido adquirir habilidades valiosas y una certificación reconocida, sino que también ha abierto nuevas puertas para mi futuro profesional". "Por eso, estoy profundamente agradecido por el apoyo y la dedicación demostrados por ambas organizaciones en ayudar a personas como yo a alcanzar sus metas", concluye el alumno.