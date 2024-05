El Gobierno de Canarias avisa de que seguirá adelante con su "hoja de ruta" pese a la huelga del IML de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha anunciado que continuará con la hoja de ruta trazada al inicio de esta legislatura para mejorar la dotación de medios y personal ante las carencias que presentaban los Institutos de Medicina Legal (IML), con independencia de que un porcentaje de los médicos forenses del IML de Santa Cruz de Tenerife haya decidido hoy miércoles retomar la huelga que suspendieron el pasado 20 de mayo.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León, ha lamentado la falta de voluntad negociadora mostrada en la reunión celebrada ayer martes, en la que los representantes de una parte de los médicos forenses -que no representan a toda la plantilla de trabajadores del IML- decidieron continuar con las movilizaciones.

"Nos plantearon una suspensión de la huelga, pero al mismo tiempo nos presentaron un escrito en el que, lejos de modular las exigencias planteadas cuando convocaron la huelga, las han incrementado, ya que de las nueve demandas solo una coincide con las tres recogidas en el preaviso de huelga de enero", explicó la directora general.

Mari Carmen de León ha señalado que la principal reivindicación ha sido siempre el cese del director y ha dejado claro que no van a cesar a una persona que se jubila dentro de un mes, el 5 de julio, porque "no tiene sentido". Apuntó, además, que el 17 de julio de 2023 el anterior Gobierno dictó una resolución en la que acordaba que no había motivo ni siquiera para abrirle expediente disciplinario.

"De igual manera, ni estaba en sus demandas iniciales ni corresponde a este comité de huelga negociar condiciones laborales de un colectivo de trabajadores", indicó De León, quien aclaró que la Dirección General "no se ha negado nunca a negociar cambios en estas condiciones laborales, pero sí ha dejado claro que esto debe hacerse en el foro donde estén representados todos los médicos forenses del IML, porque no afectan solo a los forenses en huelga".

Mari Carmen de León incidió en que a lo largo de estos diez meses de legislatura, la Consejería, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha acometido mejoras de las instalaciones del IML de Tenerife, "asumiendo desde el primer minuto que son instalaciones obsoletas". "Por este motivo, la Consejería está trabajando con la Universidad de La Laguna (ULL) y el Ministerio de Justicia en la búsqueda de un terreno para construir unas nuevas instalaciones, pero un nuevo edificio no se levanta en diez meses", apostilló.

Igualmente, recordó que desde el mes de agosto se ha procedido a la contratación de personal de refuerzo, tanto de forenses como auxiliares de autopsia, tramitadores procesales y auxilios judiciales y, paralelamente, se trabaja en la redacción de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para poner fin a una carencia crónica de personal que tendría que haberse abordado desde hace años. "Somos el primer Gobierno que asume esta modificación de la RPT tan necesaria", apuntó.

La directora general recuerda que además se ha triplicado el presupuesto para la compra de material y se va a modificar el procedimiento de solicitud de material para agilizarlo, de manera que el personal del IML podrá hacer los pedidos directamente a la empresa suministradora, bajo supervisión posterior de la Dirección General.