El Gobierno de Canarias elimina vajillas y cuberterías de plástico en los edificios públicos

Publicado 30/07/2018 15:50:41 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias implantará, a partir del mes de septiembre, una serie de medidas para acabar con el consumo de plásticos de un solo uso en los edificios oficiales, entre ellos la desaparición de vajillas y cuberterías de plástico.

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, informó este lunes al Consejo de Gobierno sobre el contenido de la directriz elaborada por la Viceconsejería de Medio Ambiente con instrucciones de obligado cumplimiento para todos los centros directivos del Ejecutivo, así como una serie de recomendaciones destinadas a la ciudadanía en general, a distribuidores y grandes superficies y al resto de administraciones públicas canarias.

En rueda de prensa, detalló que esta medida también pretende trasladarse a los centros de salud y, para estudiar su implantación, se creará un grupo de trabajo conjunto entre la Viceconsejería de Medio Ambiente y el Servicio Canario de Salud para poner en marcha un proyecto piloto en un centro aún por determinar, y evaluar su posible aplicación el próximo año en todos los centros de salud de las islas.

La directriz establece la restricción para toda la Administración Pública del Gobierno de Canarias en la adquisición de productos plásticos de un solo uso y, en todo caso, el reciclaje obligatorio, con la salvedad de aquellas consejerías, como la de Sanidad, para aquellos productos plásticos de un solo uso considerados tras su utilización como no asimilables a urbanos.

CENTROS DIRECTIVOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS

Bajo la premisa de "predicar con el ejemplo", la directriz establece una serie de buenas prácticas y medidas de obligado cumplimiento dirigidas a los centros directivos del Gobierno Canarias, apuntó la consejera.

Así, se instaurará una política de reducción de plásticos de un solo uso, recogida separada y reciclaje obligatorio en el contenedor amarillo.

Para ello, se pondrán todos los medios necesarios para la correcta separación de residuos y se formará a los empleados públicos y a las contratas de limpieza para su correcta separación, desde su generación hasta su depósito en el contenedor adecuado.

Asimismo, desde la administración se empleará y se potenciará la política de 'compras verdes'.

En los centros directivos del Gobierno desaparecerán los vasos de plástico de un solo uso y se promoverá la instalación de fuentes de agua de bajo consumo energético en zonas comunes de las instituciones, en lugar de dispensadores de agua.

También se colocará cartelería por colores en zonas comunes para fomentar entre los visitantes y empleados la separación efectiva de residuos.

Para ello, se ubicarán contenedores-papeleras para facilitar la recogida separada y posterior reciclaje, también en las zonas exteriores de los edificios públicos.

Además, se hará seguimiento, por parte de los administradores de los edificios del Gobierno de Canarias, del tratamiento de las subcontratas de limpieza respecto de los residuos recogidos separadamente para asegurar el correcto depósito en los contenedores correspondientes, prestando especial atención al reciclaje de residuos plásticos en contenedores amarillos.

Barreto dijo que está previsto, por otro lado, dar formación específica al personal que trabaja para el Servicio Canario de Salud en la correcta separación y tratamiento de residuos reciclables, especialmente de los productos plásticos de un solo uso (vajilla y cubertería, botellas, pajitas, envases y envoltorios, recipientes alimentarios).

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

Las recomendaciones a la ciudadanía se desglosan en principios generales o buenas prácticas, comunes a todos los productos plásticos de un solo uso, y en recomendaciones específicas encaminadas al reciclaje de cada tipo de residuo.

Así, el documento invita a los ciudadanos a rechazar todo lo que no se pueda reutilizar y a optar por elementos reciclables o biodegradables como el vidrio, el caucho o el metal a depositar los envases en el contenedor amarillo y a tener especial cuidado en la recogida de residuos plásticos en la playa, en el campo o en el monte.

La premisa es reciclar en casa, en el trabajo y en el tiempo de ocio e involucrar al mayor número de personas de nuestro entorno.

Sustituir los cubiertos, platos y vasos de plástico de un solo uso por otros reciclables o por cubertería y menaje de otros materiales, no utilizar pajitas de plástico, evitar los globos en los eventos, no utilizar bolsas de plástico de usar y tirar, no adquirir maquinillas de afeitar de plástico de un solo uso y comprar ingredientes a granel siempre que sea posible, son algunas de las medidas propuestas.

También se recomienda evitar el sobreenvasado, comprar envases de detergente una vez y después optar por los recambios (con menor contenido en plástico), evitar las cápsulas monodosis de café y otras bebidas calientes, optar por enseres de cocina fabricados con materiales biodegradables, no utilizar pajitas ni agitadores de plástico, usar jabón en pastilla en lugar de gel, no tirar al inodoro las toallitas húmedas y asegurarse de que los filtros del tabaco --que contienen plásticos no biodegradables-- no acaban tirados en la playa, en la naturaleza o en el suelo de la ciudad.

Desde el Gobierno se insta a recoger separadamente los envases, recipientes, platos, cubiertos, tetrabriks, envoltorios y embalajes de plástico de un solo uso para su posterior depósito en el contenedor amarillo y se aconseja, asimismo, comprimir antes en casa los envases y botellas.

SUPERMERCADOS Y SUPERFICIES COMERCIALES

Las medidas dirigidas a los supermercados y grandes superficies se desglosan, igualmente, en buenas prácticas y recomendaciones de reducción y reciclaje para incorporar tanto entre clientes como entre empleados, encaminadas a concienciar, formar y obtener alternativas frente a la generación de residuos procedentes de productos plásticos de un solo uso.

Así, el documento elaborado por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad propone disponer de los medios necesarios para que usuarios y empleados puedan hacer una correcta separación de residuos, con papeleras de recogida separada o cartelería explicativa, y dar formación a las personas encargadas de la limpieza para un correcto tratamiento de los residuos.

Asimismo, se invita a impulsar la política de 'compra verde' solicitando a los proveedores una reducción de los envases y envoltorios de plástico, a reducir el sobreenvasado de los productos y a ofrecer en los lineales productos de compra a granel o envases que dispongan de recambios con menor contenido en plástico.

Incluso, se pide a los supermercados, además, que no ofrezcan a sus clientes bolsas de un solo uso no biodegradables y que las eviten también en las compras enviadas a domicilio.

ESTRATEGIA CANARIA SOBRE PLÁSTICOS

Esta directriz complementará a las medidas que recogerá la futura Estrategia Canaria sobre Plásticos, un documento que ya está elaborando el Gobierno de Canarias con la colaboración de los sectores sociales y económicos implicados y que estará lista antes de que finalice el año.

Su objetivo, en concordancia con la Estrategia Europea, es lograr una industria de plásticos inteligente, innovadora y sostenible, donde el diseño y la producción respeten por completo las necesidades de reducción, reutilización y reciclaje, incrementando el crecimiento y el empleo y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles.