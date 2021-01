La Guardia Civil denuncia a 40 personas en La Oliva (Fuerteventura) por no portar o llevar bien la mascarilla

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interpuesto, durante el pasado fin de semana, 40 denuncias en La Oliva, en el municipio de Corralejo (Fuerteventura), por no portar o llevar adecuadamente la mascarilla.

Estas denuncias se interpusieron en el marco de la intensificación por parte de la Guardia Civil del Puesto Principal de Corralejo de los controles de prevención para el cumplimento de las medidas sanitarias relacionadas con el coronavirus debido al aumento de contagios detectados en La Oliva.

En este sentido, señala la Guardia Civil en nota de prensa, los dispositivos se realizaron de forma itinerante en la zona norte de Fuerteventura, recorriendo las zonas de mayor conflictividad en cuanto a la concentración de personas y afluencia a locales de ocio.

Así, los agentes apoyados por el Grupo de Intervención Rápida (G.I.R.) de Puerto del Rosario, y agentes de la Policía Local de La Oliva interpusieron 40 denunciados por no portar o no llevar correctamente la mascarilla para evitar las emisiones de boca y nariz; además de dos denuncias por no respetar las limitaciones horarias por permanecer de forma injustificada en la vía pública; y dos denuncias a un local por servir copas a los clientes más allá del horario de cierre establecido.

Por último, señalan que esta intensificación de los dispositivos policiales de contención y prevención del Covid-19 en la zona norte de Fuerteventura se mantendrá debido al aumento de casos reportados en la última semana en la citada localidad.