El IAC ilumina el lado oscuro del universo con el proyecto UNDARK

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) lidera el proyecto 'UNDARK', un proyecto pionero que reúne a destacadas instituciones internacionales en los campos de la astrofísica, la cosmología y la física de partículas. Financiado durante tres años a través del programa 'Widening' de la Unión Europea, tiene como objetivo abordar uno de los mayores enigmas de la física contemporánea: el universo oscuro.

La mayor parte del cosmos está compuesto por el llamado 'universo oscuro'. Apenas el 18 por ciento de la materia total del universo está formado por los elementos atómicos que nos son familiares, mientras que el restante 82 por ciento es un tipo de materia, denominada 'materia oscura', muy abundante en las galaxias y cuya naturaleza fundamental es aún desconocida.

Más intrigante aún es el hecho de que toda la materia, ordinaria y oscura, solo constituyen actualmente el 31 por ciento de la energía del universo, siendo el resto un componente aún más misterioso, conocido como 'energía oscura', que hace que el universo en su conjunto se acelere mientras se expande. Entre ambas, la materia oscura y la energía oscura pueden agruparse para formar el 'lado oscuro del universo'. En este contexto, el proyecto UNDARK, Unravelling the Dark Universe from the Canary Islands Observatories, se propone descifrar los constituyentes y las leyes que gobiernan estos rincones inexplorados del cosmos.

El proyecto, liderado por el investigador del IAC Jorge Martín Camalich, consiste en la creación de un consorcio que cuenta con la colaboración de destacadas instituciones internacionales, entre las que se encuentra la European Organization for Nuclear Research (CERN), el laboratorio de física de partículas más importante del mundo.

El IAC jugará un papel central en este proyecto internacional, aprovechando la excelencia teórica de sus socios y la infraestructura de vanguardia de sus Observatorios. Desde el Gran Telescopio Canarias hasta los telescopios de rayos gamma del futuro observatorio CTAO y los instrumentos que miden el fondo cósmico de microondas en Izaña (Tenerife) como QUIJOTE, los observatorios de Canarias se convertirán en puntos neurálgicos para la recopilación de datos cruciales en la búsqueda de respuestas a los enigmas que plantea el universo oscuro.

"El consorcio UNDARK representará un hito significativo en la investigación científica y la colaboración internacional desarrollada en los observatorios de Canarias", explica Martín Camalich. "Con este proyecto esperamos liderar la exploración de algunos de los misterios actuales más profundos acerca del cosmos", concluye.

El programa 'Widening participation and spreading excellence' forma parte de la Agenda Política del Espacio Europeo de Investigación (European Research Area - ERA) y su objetivo es armonizar las capacidades de investigación e innovación (I+i) entre todos los países de la Unión Europea.