El ICHH hace un llamamiento para la donación de sangre, en especial de los grupos A+ y O

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para donar sangre antes de salir de vacaciones ante el importante descenso del número de donaciones durante la época estival.

Según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, aunque todos los grupos sanguíneos son necesarios, en estos momentos el A+ y el O- son los grupos que requieren mayor número de donaciones.

Durante la próxima semana, el ICHH mantiene operativos diferentes puntos de extracción temporal en San Cristóbal de La Laguna, Adeje, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Vega de San Mateo y San Bartolomé, además de los puntos fijos de donación disponibles en todo el Archipiélago.

Por su parte, el ICHH ha recordado a la población que los hombres pueden donar un máximo de 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 60 días entre donaciones. Por eso es importante que quien dona esporádicamente se anime a convertirlo en un hábito, cada 3 o 4 meses.

Para donar sangre en estos momentos es imprescindible solicitar cita previa a través del formulario ubicado en la portada del sitio web efectodonacion.com.

La cita será confirmada mediante llamada telefónica. Antes de acudir a donar, se recomienda revisar la información contenida en las pestañas de 'Información' y 'Protocolo' en la misma página web, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

REQUISITOS PARA LA DONACIÓN

Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Por otra parte, deberán cumplir unos requisitos específicos en las circunstancias actuales, como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.