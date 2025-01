Illa dice que la financiación singular "no va contra nadie" y pide no tener "miedo" a que a Cataluña le "vaya bien"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado este viernes que la propuesta de financiación singular "no va contra nadie" ni incluye "ningún privilegio" por lo que ha pedido no tener "miedo" de que a su comunidad autónoma "le vaya bien".

En un encuentro informativo organizado por la 'Cadena Ser' en Tenerife ha dicho que "la mejor España necesita de la mejor Cataluña" y viceversa, pues Cataluña no quiere estar "encerrada" en sí misma y sí contribuir a "mejorar" el conjunto del país.

En esa línea, ha incidido en en quieren "estar presentes" defendiendo el modelo de Cataluña y también "escuchando" al resto de autonomías para iniciar un proceso de "diálogo" con "ánimo constructivo" y no para "hacer ruido".

Ha defendido que Cataluña va a ser "solidaria" en un proceso de discusión que va a ser "complejo", ha justificado el inicio de su viaje por España en Canarias para explicar su modelo finaciero en que es una región con "singularidades evidentes".

"No pasa nada, no rompe nada, no es nada malo", ha indicado, apelando a una "España federal" que ya funciona en otros países de Europa.

Ha apuntado que Cataluña ya tiene agencia tributaria propia vía estatutaria y ahora la quieren "desarrollar" y ha vuelto a insistir en que "no le tengan miedo" ala cuerdo, pese a que hay "conflictos". "Estamos mejor pero no está todos solucionado", ha explicado.

En ese sentido ha comentado que "no hay ningún cálculo" de 28.000 millones que puedan perder las comunidades y de lo que se trata es de ver como se refuerza y mejora el sistema que "nadie discutte que hay que reformar", eso sí, con un "debate sereno" y para "no perjudicar a nadie" y "beneficiar a todos".

Por ello ha defendido "la política del acuerdo, que no busca deribar al que piensa distinto, sino sentarse, convencer y escuchar al que piensa distinto".