Illa ve "razonable" la postura de Canarias con el reparto de menores migrantes y ofrece la "solidaridad" de Cataluña

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha dicho este viernes que la propuesta de Canarias para distribuir menores migrantes es "razonable" y en ese sentido ha resaltado la "solidaridad" de su Ejecutivo para resolver el problema.

En un encuentro informativo organizado por la 'Cadena Ser' en Tenerife ha mostrado su confianza tanto en el Gobierno central como en el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para encontrar una solución.

No obstante, ha dicho que prefiere ser "discreto y prudente" e incluso ha confesado que se iba a "contener" porque "tanto hablar de España algunos", en referencia a las fuerzas políticas de la derecha, y en lo que contrinuye a "fortalecer" al país, "ahí no están". "Miren quiénes estamos", ha señalado.

Ha indicado que Cataluña tiene bajo tutela a más algo más de 3.700 menores no acompañados y cuando cumplen 18 años no le se les deja desamparados, sino que se les acompaña hasta los 23 años, una tradición que se aplica durante distintos gobiernos y de distinto signo político. "No es mérito mío", ha comentado.

En ese sentido ha comentado que en inmigración hay que hablar "menos y hacer más", entre otras cosas, "acoger e integrar al que es distinto" algo que "no solo no pone en riesgo" la identidad de un territorio, "sino que la enriquece".

"La historia de Cataluña es esto", ha explicado, con personas que vienen y con una "inmensa mayoría" que "viene a generar prosperidad".

Asimismo ha reconocido que gestionar la inmigración "no es sencillo si se hace demagogia y populismo", algo que es "muy contrario" a sus valores humanistas.