Imbroda exige el despliegue de Frontex en la frontera de Melilla, Ceuta y Canarias y más implicación de la UE

El presidente de la ciudad autónoma urge a cerrar un "acuerdo nacional" sobre menores migrantes con compromiso del Gobierno y las CCAA

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha reclamado este martes el despliegue de Frontex en la frontera de la ciudad autónoma, Ceuta y Canarias para ayudar a resolver la crisis migratoria y que la UE esté "mucho más comprometida".

Si no lo está --en referencia a Frontex-- es porque no se ha "demandado lo suficiente", al tiempo que se ha opuesto a desregularizar los rechazos en frontera, ha indicado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

El presidente de Melilla ha advertido también de que están sufriendo una "presión migratoria enorme" y ha demandado a la administración central "que asuma muchísimas más responsabilidades, casi el 100% de responsabilidades".

"¿Y por qué le digo esto?, porque los menores entran por una frontera y la salvaguarda de esa frontera es competencia exclusiva de los gobiernos centrales", ha añadido, para señalar que aunque es cierto que las comunidades y ciudades autónomas tienen la tutela por ley de los menores, "hay que inventar otros procedimientos administrativos, adaptarlos a las necesidades" para solucionar la crisis que afecta también a Canarias y Ceuta.

Melilla tiene la experiencia suficiente como para solicitar que "hay que cambiar la legislación" o "hacer un acuerdo nacional con todas las comunidades y ciudades autónomas, ha afirmado Imbroda, "pero asumiendo la responsabilidad que tiene que asumir el Gobierno central" en recursos y medios técnicos.

Imbroda ha reclamado también que la reapertura de la aduana comercial con Marruecos sea en igualdad de condiciones, sin "humillación", porque España no le debe nada al país vecino, ha subrayado.

"Las relaciones bilaterales de Marruecos y España deben ser recíprocas, leales, pero iguales. Melilla no puede ser la moneda de cambio o la Cenicienta que pague esta historia", ha expresado el dirigente 'popular'.

Imbroda ha indicado que España y Melilla han "ayudado muchísimo" a la economía marroquí, lo que no impidió --ha lamentado-- que Marruecos cerrara la aduana "inopinadamente y hostilmente" en agosto de 2018.

"Son ya casi siete años y estamos todavía sin abrirla. Por eso tengo que protestar cuando me dicen que tienen que hacer ensayos para ver cómo puede pasar un camión por una frontera, por una aduana que ha estado habilitada año tras año y han pasado miles de camiones", ha censurado.

GENERA "INCERTIDUMBRE"

Y ha puesto como ejemplo que desde Melilla a Marruecos "no dejan que entre ni un paquete de frutos secos". "O sea, se produce ya una humillación, porque es humillante", ha definido, antes de incidir en que Melilla depende mucho del comercio exterior.

El dirigente melillense ha calificado la situación como "astracanada" y ha lamentado la "incertidumbre" que genera, a la vez que ha criticado que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea (UE) y Cooperación, José Manuel Albares, solo le haya llamado una vez, "hace cuatro días, después de toda la crisis".

"Me parece excelente que tengamos una relación excelente con Marruecos, pero no a costa de Melilla. No seamos la Cenicienta aquí de esta película porque realmente no nos lo merecemos y no le debemos nada a Marruecos. Muchas veces la política nuestra va con un complejo de inferioridad que no entiendo", ha resaltado.

Imbroda ha definido a España como una "nación poderosa" y ha aprovechado para cargar contra la política exterior "débil" del Gobierno de Pedro Sánchez, criticando el cambio de criterio respecto al Sáhara Occidental. "Aunque este señor esté devaluándola, seguimos siendo fuertes", ha apostillado.

EL REY EN MELILLA

Imbroda ha sido preguntado si cree que el Rey visitará alguna vez la ciudad siendo Pedro Sánchez presidente del Gobierno, a lo que ha respondido que Felipe VI "claro que tiene que ir", como ya hizo su padre, Juan Carlos I, en 2007. "Fue una visita memorable, siempre se lo vamos a agradecer. Aquel día toda Melilla estaba en la calle", ha recordado.

Y ha señalado que el Gobierno central es el que marca la política y el que dirige las visitas, pero él considera que no hay impedimentos. "No sé por qué no va a estar, va a una ciudad española. Yo creo que hay mucho complejo por parte de algunos responsables políticos", ha manifestado, en alusión a un posible enfado de Marruecos.