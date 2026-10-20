Intervenidas en Tenerife dos toneladas de fruta tropical cuya venta está prohibida en Canarias

Fruta tropical intervenida por la Guardia Civil en Tenerife - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y de Fronteras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife junto con funcionarios de Aduana de la Agencia Tributaria, en el marco de las funciones de resguardo fiscal y control fronterizo, han intervenido dos toneladas de fruta tropical originaria de terceros países cuya importación no está autorizada.

La actuación tuvo lugar durante un dispositivo de inspección establecido a la llegada de diversos buques comerciales.

En el transcurso de los controles, los agentes detectaron dos furgonetas cuya carga levantó sospechas sobre su origen y naturaleza, por lo que procedieron a realizar una inspección más exhaustiva, señala la Guardia Civil en una nota.

Tras examinar la mercancía y comprobar la documentación correspondiente, los agentes intervinieron dos toneladas de fruta tropical procedente de terceros países --entre ellas plátanos, aguacates o piña-- cuya importación está prohibida en el archipiélago.

Esta actuación se enmarca en la protección fitosanitaria de Canarias para evitar la entrada de plagas, insectos, hongos y virus externos, salvaguardando al Sector Agrario Local frente a la competencia desleal y el impacto económico negativo.

Los hechos culminaron con la incautación del género y la tramitación de expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley de Sanidad Vegetal en concordancia con la normativa fitosanitaria canaria.