Intervenidas en Tenerife dos toneladas de fruta tropical cuya venta está prohibida en Canarias

Fruta tropical intervenida por la Guardia Civil en Tenerife
Fruta tropical intervenida por la Guardia Civil en Tenerife - GUARDIA CIVIL
Europa Press Islas Canarias
Publicado: martes, 20 octubre 2026 10:19
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y de Fronteras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife junto con funcionarios de Aduana de la Agencia Tributaria, en el marco de las funciones de resguardo fiscal y control fronterizo, han intervenido dos toneladas de fruta tropical originaria de terceros países cuya importación no está autorizada.

La actuación tuvo lugar durante un dispositivo de inspección establecido a la llegada de diversos buques comerciales.

En el transcurso de los controles, los agentes detectaron dos furgonetas cuya carga levantó sospechas sobre su origen y naturaleza, por lo que procedieron a realizar una inspección más exhaustiva, señala la Guardia Civil en una nota.

Tras examinar la mercancía y comprobar la documentación correspondiente, los agentes intervinieron dos toneladas de fruta tropical procedente de terceros países --entre ellas plátanos, aguacates o piña-- cuya importación está prohibida en el archipiélago.

Esta actuación se enmarca en la protección fitosanitaria de Canarias para evitar la entrada de plagas, insectos, hongos y virus externos, salvaguardando al Sector Agrario Local frente a la competencia desleal y el impacto económico negativo.

Los hechos culminaron con la incautación del género y la tramitación de expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley de Sanidad Vegetal en concordancia con la normativa fitosanitaria canaria.

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