Luz verde a la propuesta de decreto que regulará en Canarias las ayudas a víctimas de violencias sexuales

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y la directora del ICI, Ana Brito - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Canario de Igualdad (ICI) ha aprobado este viernes la propuesta de decreto que permitirá regular en Canarias el procedimiento de concesión y pago de las ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales, tal y como recogía el artículo 41 de la Ley Orgánica 10/2022.

Tras este primer paso, el proyecto de decreto seguirá su tramitación y posterior sometimiento al Gobierno de Canarias, según ha detallado en una nota la Consejería de Bienestar Social.

"Se trata de un Consejo Rector importantísimo porque hemos dado el respaldo definitivo al decreto que regulará los requisitos de acceso y las definiciones de conceptos fundamentales como 'víctima de violencia sexual', 'víctima dependiente de la unidad familiar' y 'personas a cargo', ha señalado la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado Toledo, quien ha aclarado que la citada normativa también detalla la forma de acreditar la condición de víctima, el plazo de solicitud, la cuantía y prórroga de la ayuda, así como los órganos competentes para su gestión, entre otros asuntos.

Este fue uno de los puntos aprobados por el Consejo Rector que estuvo presidido por Delgado y contó con la participación de la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón, así como de representantes de la administración y profesionales con acreditada trayectoria personal o profesional a favor de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres que integran el consejo.

Por su parte, la directora del ICI ha destacado la importancia de celebrar el Consejo Rector en la isla de El Hierro, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales y en continuidad con la estrategia Islas Iguales del Gobierno como una apuesta hacia el desarrollo cohesionado e igualitario de las islas.

FORMACIÓN

Otro de los asuntos adoptados fue la autorización al ICI para la firma del convenio con la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), que permitirá dar formación a profesionales y sociales que intervienen en el ámbito de la violencia contra las mujeres en Canarias.

Entre las acciones previstas, la ESSSCAN organizará el XX Encuentro regional de la Red canaria de servicios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Este encuentro ofrecerá 12 horas de formación lectiva a 120 profesionales integrantes de la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos Especializados de Atención Social a las Víctimas de Violencia de Género, del Servicio de Atención Mujeres del 1-1-2 (SAVV) y de los Centros de Crisis 24 horas de atención a las víctimas de violencia sexual en Canarias.

También organizará la primera Jornada de Encuentro, Coordinación y Buenas Prácticas de los Centros de Asistencia Integral Especializada 24 Horas para Víctimas de Violencia Sexual en Canarias, con 8 horas lectivas, y el curso 'Nuevos Enfoques de Tercera Generación para el Abordaje de la Violencia de Género' de 6 horas lectivas y dirigido a mejorar la evaluación, el acompañamiento y la intervención con las víctimas, favorecer los procesos de recuperación integral y promover intervenciones sensibles al trauma, contextualizadas y centradas en las necesidades de cada mujer.

Otros puntos del día fueron la autorización al Gobierno de Canarias para la firma del convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad con el objeto de dar continuidad al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) en las islas; y el convenio con el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para la prestación del servicio telefónico 016 de información, atención y asesoramiento jurídico en materia de violencia contra las mujeres.

Además, el Consejo dio el visto bueno a la memoria anual 2025, la previsión de presupuesto del Organismo de Igualdad para el próximo año, y su plan operativo anual para el ejercicio 2027.