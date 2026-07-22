Marc Llobet, nuevo presidente de la Federación de Comercio de Las Palmas

Marc Llobet le estrecha la mano a la presidenta de Cecapyme, Montserrat Villalba, tras tomar posesión de Fedeco - CECAPYME

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de la Federación de Comercio de Las Palmas (Fedeco) ha elegido como nuevo presidente al empresario Marc Llobet, quien en los próximos dos años dirigirá la organización empresarial integrada en la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme).

Llobet asciende a la presidencia desde su posición actual en la Presidencia de la Asociación Zona Triana, responsabilidad que viene desempeñando los últimos dos años y que compaginará con Fedeco, según ha informado Cecapyme en nota de prensa.

El nuevo presidente de Fedeco ha resaltado la importancia de que "existan organizaciones que representen los intereses de las entidades privadas" y, en ese sentido, ha considerado que se deben unir "y abrir esta federación al mayor número de empresas posibles para poder tener más fuerza y poder desarrollar todas aquellas iniciativas que redunden en un beneficio para la actividad económica del comercio", que tiene un "considerable impacto" en el Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias.

Por su parte, la presidenta de Cecapyme, Montserrat Villalba, ha resaltado la "enorme aportación" que supondrá tener Marc Llobet, de quien ha destacado su juventud pero también la "experiencia suficiente" para afrontar la representación del comercio en la provincia de Las Palmas.

Villalba se ha mostrado "muy satisfecha" por poder contar con un "colaborador excepcional" en quien apoyarse en la estructura interna de Cecapyme.

Asimismo la presidenta de Cecapyme ha agradecido la labor de Raju Daswani en la Presidencia de Fedeco, empresario que no quiso presentarse a la reelección.