Más de 30.000 personas asisten en Tenerife a I Love Reggaeton y Love The 90's

Love the 90 en el Recinto Portuario de Santa Cruz de Teneirfe - SHARE MUSIC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

I Love Reggaeton y Love The 90's, celebrados en el Recinto Portuario de Santa Cruz de Tenerife, han reunido a 33.000 personas que no se han querido perder la oportunidad de asistir a estos festivales que triunfan a nivel nacional en las principales capitales españolas.

El cartel de I Love Reggaeton Tenerife ha reunido en un mismo cartel a algunos de los artistas más influyentes de la generación del primer reggaeton. Yandar y Yostin han sido los encargados de abrir el festival con su 'Pajaritos en el Aire', Alexis y Fido han traído de vuelta temas tan icónicos como 'Una en un millón' y Henry Mendez ha demostrado que tanto él como sus canciones son imprescindibles para una buena noche de reggaeton.

Uno de los momentos más álgidos del festival ha sido cuando el público de I Love Reggaeton Tenerife ha vuelto a bailar junto a las K-NARIAS algunas de sus canciones más icónicas como, 'No te vistas que no vas' o 'Salsa con reggaetón'. El dúo, nacido en Tenerife, celebra este año su 20 cumpleaños (concretamente el próximo 24 de noviembre). La actuación en I Love Reggaeton es la última fecha de la gira 2024 del dúo canario.

El cartel de I Love Reggaeton Tenerife también ha contado con dos artistas muy influyentes para el reggaeton clásico y nacidos en las islas: Dasoul, que ha llenado de energía el Recinto Portuario de Santa Cruz de Tenerife y Danny Romero, que ha traído de vuelta algunas de las canciones más bailadas años atrás

El festival más grande del mundo dedicado a la década de los noventa y presentado por la voz más icónica de la radio fórmula durante esos prodigiosos años, Fernandisco, ha llevado de vuelta a los noventa a más de 18.000 personas.

El cartel ha subido al escenario a artistas de la talla de Haddaway, Corona, Snap!, Sonique, Alice Dj, Daisy Dee from Technotronic, The Outhere Brothers, Bellini, Paradisio, Rozalla, Ann Lee, Viceversa, Locomía y Abel (SBS).

El año 2017 la promotora musical Sharemusic! lanza por primera vez Love the 90's y a partir de ese momento la cita musical se convierte en un fenómeno internacional. El festival permite al público revivir la música de una etapa muy especial donde nacieron grandes hits que han perdurado a lo largo de los años, donde uno de los himnos indiscutibles es "What is love" de Haddaway. Otro de los momentos estelares de la noche ha sido durante la actuación de Locomía, el grupo musical de dance español que gozó de gran popularidad a finales de los años 80 y principios de los 90 en España.