Maspalomas (Gran Canaria) acoge este sábado la primera edición de la cita deportiva y solidaria Servatur Rainbow Family

Archivo - Maspalomas (Gran Canaria) acoge este sábado la cita deportiva y solidaria 'Servatur Rainbow Family' - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Maspalomas (Gran Canaria) acogerá este sábado, 15 de agosto, la primera edición de la cita deportiva y solidaria Servatur Rainbow Family que se celebrará en el Parque Europeo con el objetivo de reunir a personas de todas las edades en torno al deporte, la diversión y la solidaridad.

Según ha informado la organización en un comunicado, parte de la recaudación de las inscripciones se destinará a la Fundación Pequeño Valiente para apoyar su labor con niños y niñas con cáncer y sus familias en Canarias.

En este sentido, la iniciativa, que se enmarca en el 50 aniversario de Servatur, comenzará a las 16.00 horas con la recogida de la bolsa del corredor y tres horas de actividades y talleres dirigidos a familias y niños.

La jornada continuará a las 19.30 horas con un calentamiento colectivo y la salida de las dos modalidades previstas: una prueba participativa de 1,6 kilómetros y una carrera competitiva de cinco kilómetros.

La Rainbow Family Mile está concebida como una prueba abierta a todos los niveles que podrá realizarse caminando, trotando o corriendo, mientras que la Rainbow 5K ofrecerá una modalidad competitiva para quienes quieran medir sus tiempos. Ambas estarán acompañadas por música, animación y una lluvia de polvos de colores Holi durante el recorrido.

Tras las carreras tendrá lugar una fiesta al aire libre con la entrega de premios de la prueba competitiva y la actuación de Los Salvapantallas.

El programa concluirá con un Gran Sorteo Final, dentro de una jornada que busca combinar deporte, convivencia y entretenimiento en el sur de Gran Canaria.