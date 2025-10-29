Un motorista herido moderado al colisionar con un camión en la TF-5, a su paso por La Laguna (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 28 años, ha resultado herido de carácter moderado al colisionar con un camión en la autopista TF-5, a la altura del kilómetro 6 en dirección norte, en el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde y hasta la zona se trasladaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobaron que el motorista presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

En la zona se personaron efectivos del Servicio de Carreteras, que despejó la calzada, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron el atestado correspondiente.