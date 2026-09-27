El Museo Canario centrará sus Jornadas de Arqueología en los avances de la investigación y los retos del futuro

Archivo - Momias prehispánicas canarias - CEDIDO POR EL MUSEO CANARIO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Canario celebrará los días 21 y 22 de octubre la décima edición de sus Jornadas de Arqueología, que centrará el debate en los avances de la investigación arqueológica y en los retos del futuro.

Según ha informado la sociedad científica, bajo el título 'Lugares, personas y objetos. Arqueología de Canarias', la cita reunirá durante dos días a especialistas de distintas instituciones para abordar algunas de las principales líneas de investigación sobre las sociedades del pasado en el archipiélago.

Así, esta décima edición se desarrolla en el marco del proyecto de divulgación científica y cultural 'Un Patrimonio Único', patrocinado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, cuyo objetivo es acercar a la sociedad el conocimiento y la investigación sobre el patrimonio cultural de Canarias y reforzar el vínculo entre investigación, conservación y divulgación. Las Jornadas cuentan, con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Por su parte, el programa se estructura en tres sesiones temáticas -'Lugares', 'Personas' y 'Objetos'-, que combinarán ponencias y mesas redondas para analizar los avances recientes de la investigación arqueológica, sus principales retos y las nuevas preguntas y líneas de estudio que marcarán su futuro.

La ponencia inaugural correrá a cargo de Marta Arcos García y Durgha Orozco Delgado, del Ministerio de Cultura, quienes presentarán el Plan Nacional de Arqueología. Su intervención, que toma como hilo conductor el lema de estas décimas Jornadas, abordará la relación entre lugares, personas y objetos en este nuevo instrumento de planificación y coordinación para la gestión del patrimonio arqueológico en España.

La sesión 'Lugares' analizará los procesos de ocupación y uso de los territorios insulares, reflexionando sobre la interacción entre modo de vida, gestión del territorio y entorno natural. Participarán Jonathan Santana (ULPGC), Efraín Marrero Salas (PRORED) y Cristo Hernández Gómez (ULL).

Mientras, 'Personas' se centrará en las aportaciones de la bioantropología al conocimiento de las sociedades del pasado, con especial atención a las nuevas metodologías y líneas de investigación. Intervendrán Emilio González Reimers (ULL), Matilde Arnay de la Rosa (ULL) y Alejandra Calderón Ordóñez (ULPGC).

Por último, 'Objetos' abordará el análisis de la materialidad como vía para indagar en las formas de vida y su desarrollo a través del tiempo en el archipiélago canario, analizando distintos registros como las producciones cerámicas, las industrias líticas o los documentos escritos. Participarán Yuliya Miteva (Universidad Santos Cirilo y Metodio, Bulgaria), Miguel del Pino Curbelo (ULPGC) e Idaira Brito Abrante (ULPGC).