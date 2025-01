Óscar López dice que "no hay caso" tras la declaración judicial del hermano de Pedro Sánchez

LA LAGUNA (TENERIFE), 9 (EUROPA PRESS)

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho este jueves que "no hay caso, no hay ningún asunto ahí" en referencia a la declaración judicial del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha declarado en calidad de investigado por su contratación en la Diputación de Badajoz.

En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita a diversas instalaciones tecnológicas en Tenerife ha señalado que no conoce los pormenores de la citación --David Sánchez ha declarado durante unos 90 minutos aproximadamente-- pero ha mantenido la posición de otros miembros del Gobierno que descartan cualquier responsabilidad en una investigación sobre los presuntos delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

Sobre la declaración del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ha indicado que "los hechos son los hechos, son tozudos y contundentes" y en esa línea ha indicado que "se produjo la comisión de un delito reconocido por la pareja de la señora Ayuso, se produjo una filtración por el jefe de gabinete de la señora Ayuso" y ayer mismo "confirmó que en efecto sí había filtrado él una mentira a la opinión pública".

"No tengo más que añadir, es lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. No se ha dado la razón, es así, ha reconocido que era él quien estaba en el origen de una filtración que era una mentira y que por lo tanto, andar persiguiendo a quien persigue delito no tiene ningún sentido", ha explicado.