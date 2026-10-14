El Parlamento defiende un refuerzo militar del Estado ante los efectos de la migración irregular en Canarias

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento ha acordado este miércoles por unanimidad reforzar los medios humanos, materiales y tecnológicos que potencien la vigilancia aeronaval en Canarias, con la participación coordinada de Guardia Civil, Policía Nacional, medios militares y el Frontex, para hacer frente a las consecuencias de la migración irregular.

La iniciativa, que parte de una Proposición No de Ley (PNL) propuesta por el Partido Popular, busca afrontar las consecuencias derivadas de la inmigración irregular a través de la ruta atlántica, y defiende retomar la operación 'Noble Centinela', ejecutada en 2006, en la lucha contra las mafias que trafican con migrantes.

En su intervención, Jacob Qadri (PP) ha recordado que Canarias "no sólo es frontera de España, sino también es la frontera sur de Europa", por lo que "proteger esa frontera, garantizar la seguridad, salvar vidas humanas" son responsabilidades que, por lo tanto, le corresponderían al Estado y a Europa, a quien reclama "más actuación".

"La respuesta no puede limitarse solo a actuar cuando un cayuco aparece frente a nuestras costas", ha señalado Qadri, que ha recordado que si España "fue capaz de organizar una respuesta militar contundente, con medios nacionales y europeos ante una situación de crisis --en referencia a la Operación estatal 'Noble Centinela'-- ¿por qué el Gobierno de Pedro Sánchez ahora se niega a hacerlo con una situación que es igual o peor?".

SEIS MEDIDAS

El Partido Popular ha llevado a Pleno una PNL que comprende seis medidas, que finalmente han salido adelante, para reforzar la respuesta del Estado ante la inmigración irregular, entre ellas potenciar la vigilancia aeronaval con la participación coordinada de Guardia Civil, Policía Nacional, medios militares y el Frontex.

La segunda, ha continuado, plantea al Estado reforzar la cooperación con los países de origen y de tránsito, y tercera promueve la mejora de la identificación, atención humanitaria, acogida y mecanismos de traslado.

"Las personas que llegan a nuestras costas por supuesto deben recibir la atención que sigue la ley, pero esa responsabilidad no puede recaer en las islas. Nos hemos comido el problema de la inmigración solos, abandonados por los recursos del Estado", ha puntualizado Qadri, que también ha solicitado disponer de instrumentos eficaces para agilizar las resoluciones retorno con garantías y una financiación "suficiente" en materia migratoria.

Por parte de Vox, que ha pedido la votación separada de los puntos 4 y 6, donde han mostrado su voto en contra -- ya que instaban a la mejora de los recursos económicos y de acogida-- Paula Jover ha considerado que si bien la PNL es "más necesaria que nunca, sigue siendo tibia, y en algunos casos ambigua, e incluso errónea".

"Los canarios no quieren que se mejoren los dispositivos de acogida, como se plantea en la iniciativa, así como tampoco quieren que se movilicen más recursos para afrontar los costes de la inmigración ilegal. Queremos oír las palabras deportación, reemigración y también repatriación", ha reclamado la diputada Jover.

POSICIONES POLÍTICAS

Desde ASG y CC también han mostrado su apoyo a una iniciativa que, según ha señalado Ramos Chinea (ASG), habla "de responsabilidades y competencias donde el Estado y Europa tienen un papel fundamental". En ese mismo sentido también se ha pronunciado Jana María González (CC), que celebra una iniciativa que reclama "dignidad, humanidad en la migración recursos tan necesarios para poder atender de forma digna" a los que arriban a las costas.

Desde NC-BC, Carmen Hernández ha manifestado su sorpresa por "compartir" hoy una iniciativa de un PP que, a su vez, "cierra alianzas en diferentes comunidades con Vox". Ha mostrado su apoyo a dar luz verde a una iniciativa que pide el refuerzo de la política migratoria, donde ha suscrito el "compromiso" necesario del Estado y Europa.

MEJORAS DETECTADAS

El Partido Socialista, a través de la diputada Elena Máñez, ha defendido la acción del Ejecutivo central, que liderado por Pedro Sánchez (PSOE), "está trabajando" en la materia, ya que, actualmente "hay coordinación, presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los países de origen y, además, se aborda, en materia de inteligencia, la lucha contra las mafias", una labor que sugió a raíz de la experiencia con Noble Centinela.

"Ha bajado un 77% la llegada de personas desde 2024. Entre enero y septiembre, llegaron 30.000 personas en 2024 y ahora mismo son 7.100. Un 77% menos de llegadas, y en eso tuvo que ver también con todo el despliegue promovido por el actual Gobierno central en África, así como también a través de las visitas a Mauritania, Gambia, Senegal, y la creación de la Alianza África Avanza", ha añadido.

El Parlamento canario ha acordado por unanimidad reclamar al Estado el refuerzo de los medios humanos, materiales y tecnológicos destinados al control de las fronteras exteriores en Canarias, así como incrementar la cooperación con los países de origen y tránsito para prevenir las salidas irregulares y combatir las redes de tráfico de personas.

También ha acordado solicitar el refuerzo de los medios estatales destinados a la identificación, atención y traslado de las personas llegadas irregularmente a Canarias, además de reforzar los mecanismos de retorno de aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en España, de acuerdo con la legislación vigente.

Con el rechazo de Vox, la Cámara regional ha reclamado al Estado mejorar la capacidad de los dispositivos estatales de acogida y traslado, así como garantizar los recursos estatales suficientes para afrontar los costes extraordinarios derivados de la presión migratoria sobre Canarias.