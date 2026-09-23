El Parlamento rechaza las medidas de 'soberanía nacional' de Vox ante Marruecos tras la crisis en Ceuta

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles la Proposición No de Ley en defensa de la soberanía nacional frente al expansionismo de Marruecos, que amenaza Ceuta, Melilla y Canarias, a proposición de Vox, y que contemplaba la revisión de relaciones bilaterales entre España y Marruecos, entre otros aspectos.

La iniciativa ha obtenido tres síes, así como 45 votos en contra y 14 abstenciones durante el pleno.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Nicasio Galván, ha recordado la "invasión" marroquí a Ceuta bajo la "complicidad" del Partido Socialista, una situación que obligaría a defender la "soberanía nacional" ante las "intenciones expresadas públicamente por Marruecos" de buscar su anexión a Ceuta, Melilla y Canarias.

"El PSOE ha entregado el Sáhara a Marruecos, y ahora también ha entregado Ceuta. Ha entregado a los vecinos a la criminalidad y al miedo, y ha puesto a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a los pies de los delincuentes. No hay que tener complejo en pedir reforzar a nuestros efectivos", ha señalado Galván.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox ha defendido actuar "con firmeza" frente al "afán expansionista" de Marruecos, tanto desde el punto de vista diplomático, comercial como político.

Asimismo, entre otros aspectos, el texto presentado por Vox instaba a suspender "de forma inmediata" el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos, así como adoptar medidas de control para impedir con ellas la entrada de capital de empresas "controladas" por el Estado marroquí.

"El Gobierno ya conocía las intenciones de Marruecos de asaltar Ceuta. El vicepresidente de Canarias dijo ayer que Sánchez es un traidor. Compartimos su diagnóstico, pero, señores del PP, ¿van ustedes a apoyar a Vox para activar el artículo 102 de la Constitución Española y juzgar en el Supremo a Sánchez?", ha interpelado.

POSICIONES POLÍTICAS

CC y AHI han presentado una enmienda de sustitución conjunta al objeto de compartir el "gravísimo error" de Vox mezclar en la PNL la situación que sufre actualmente Ceuta con la de Canarias, pese a suscribir que el Gobierno central ha gestionado "de manera desastrosa" la crisis en la ciudad autónoma.

"En nuestra enmienda proponemos la defensa de la integridad al territorio canario, la delimitación de la mediana y de otros espacios marítimos mediante acuerdo, e impulsar el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario a fin de obtener una solución justa, duradera y aceptada por las partes", ha detallado Oramas (CC).

Oramas ha instado, asimismo, a detectar "quién está comprometido verdaderamente con el país, quién de verdad defiende que Ceuta y Canarias son España, así como son Europa", cuya legislación ha ido orientada a "retener a los inmigrantes en los territorios fronterizos", algo que desde CC, ha dicho, "no vamos a permitir".

En el mismo sentido se ha expresado Raúl Acosta (AHI), que ha expresado su acuerdo con "mantener una posición firme" ante Marruecos pero lejos de "suspender el Tratado de Amistad, así como de revisar el conjunto de relaciones bilaterales y de llegar a contemplar, incluso, la retirada y explusión de embajadores".

"Creemos que los intereses de Canarias se defienden mejor desde la firmeza, el diálogo y el derecho internacional. Y esa es precisamente la razón de la enmienda de sustitución que hemos presentado", ha añadido.

UNA RESPUESTA "ADECUADA"

Desde ASG, Jesús Ramón Ramos Chinea ha recordado que "Canarias, Ceuta y Melilla son también parte de España", por lo que "soberanía española no puede ponerse en cuestión por declaraciones de ningún gobierno extranjero", en relación a Marruecos, pero ello no supone que "la escalada diplomática" sea la "respuesta más adecuada".

"Desde Canarias debemos analizar especialmente bien las consecuencias de cualquier decisión de ese alcance, porque defender nuestra soberanía no significa renunciar a la diplomacia", ha añadido.

Luis Campos (NC-BC) ha afeado a Vox el diseño de una PNL cuyo objetivo está lejos de "defender" la integridad de las islas, sino que está "plagada de mensajes que llevan como línea transversal el odio, la criminalización de las personas migrantes", por lo que ha mostrado su rechazo al apoyo de la iniciativa de la formación.

Desde el PP, Jacob Quadri ha afeado a Vox que "siempre que hay que elegir entre Canarias y Madrid, elijan a Madrid", así como ocurrió en 2024, cuando las islas sufrieron "una avalancha migratoria" y la formación bloqueó a través de sus gobiernos autonómicos la salida de migrantes a la península para aliviar la presión migratoria.

El Partido Socialista, a través de Gustavo Matos, ha señalado que mientras "Vox se llena el pecho con la defensa de la soberanía nacional", cuando llegan los momentos diíficiles, "quien salva a España es el pueblo".

"Si uno tiene perspectiva histórica sabe que siempre se ha puesto en riesgo la soberanía nacional cuando ha gobernado la ultraderecha en este país, como en el desastre de Annual y el proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial. El mayor desafío para la integridad de este país en las últimas décadas no ha venido desde fuera".