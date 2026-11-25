Archivo - El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana - Roberto Medina / ACFI - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se ha mostrado este miércoles a favor del despliegue del Frontex en el África Occidental porque hay un "efecto salida clarísimo", especialmente entre ciudadanos de Senegal, Gambia y Malí.

En declaraciones a los periodistas ha comentado que la UE tiene que estar "más comprometida", atender la petición de España y "pactar" con esos países las condiciones de ese operativo, tal y como se hizo en 2006, en la anterior gran crisis migratoria que azotó al archipiélago.

Ha valorado la acción diplomática del Gobierno central en esos países y el apoyo de la armada de Senegal, que ha bloqueado salidas de más de 1.000 personas en los últimos días, y entiende que la crisis económica y la "inestabilidad política" son un "caldo de cultivo" para las mafias que "siembran haciendo negocio".

Pestana ha cifrado en unas 13.000 personas migrantes las que hay actualmente en el archipiélago de las 28.000 que han llegado a Canarias este año y ha defendido el modelo de derivación, tanto a la Península como entre islas, donde también se practica la "solidaridad".

En ese sentido ha señalado que en el CATE de San Andrés (El Hierro) hay unas 800 personas y que prácticamente todos los días salen en barco centenares de migrantes a otras islas --este miércoles 840--.

Ha destacado la ruta atlántica, tras un cierto parón este año "está muy abierta", especialmente con la isla de El Hierro, y por ello ha mostrado su "agradecimiento" a todos los profesionales y voluntarios que están interviniendo e la gestión de esta crisis, como Cruz Roja, Servicio de Urgencias Canario, Policía Nacional, Guardia Civil o Tragsa, que se encarga de la retirada de los cayucos.

En ese sentido ha comentado que "todo ha funcionado bien" y que hay que seguir atendiendo la "presión migratoria" de tal forma que las derivaciones debe seguir, tanto de menores como de adultos, y acudir a la "solidaridad" del resto del Estado.