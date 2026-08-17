Piden colaboración ciudadana para encontrar a Pedro Pablo M.M., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para encontrar a Pedro Pablo M.M., un hombre de 71 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 7 de agosto.
En cuanto a sus características físicas, el varón tiene complexión normal, mide 1,80 metros y tiene los ojos de color marrón, mientras que su pelo es canoso.
Finalmente, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha pedido a los ciudadanos que si tienen alguna información sobre el mismo, contacten con el cuerpo policial llamando al 091.