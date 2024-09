El PP considera que la salida de Adrián Santana "abre una crisis de gobierno importante" en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular (PP) ha considerado que la salida del concejal de gobierno Adrián Santana "sin ninguna duda abre una crisis de gobierno importante en el equipo" de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

En este sentido, apuntan que hay que tener en cuenta las dos responsabilidades de gobierno de Santana, "máximo responsable" de la política cultural de la ciudad y vicepresidente de la Sociedad de Promoción, que actualmente se encuentra "inmersa en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción", además de presidente del Distrito Ciudad Alta, según ha informado el PP en nota de prensa.

Al respecto, el PP subraya que los ciudadanos deben saber que "no es una salida pacífica, sino que ha sido traumática, como atestigua que hoy mismo tuviera prevista una convocatoria de prensa para una cuestión ordinaria de su concejalía" pero "sobre todo" apunta los motivos que ha dado en cuanto a que se trata a un "conjunto de circunstancias tanto internas como a factores externos", a lo que se suma un cambio" en el marco de las condiciones" en la que desarrollar la política cultural de la ciudad.

"Es evidente que la ciudad está mal por fuera, como todos los vecinos comprueban cada día, y eso es fruto de que también está mal por dentro, como estamos viendo hoy mismo. En el peor momento de la ciudad, vemos como el equipo de Darias se resquebraja. Hay un factor que no podemos dejar de lado en todo esto: que era el vicepresidente de la Sociedad de Promoción, y que anteriormente fue asesor de la ex presidenta de Sociedad de Promoción, Encarna Galván", apuntilló.

El PP ha presentado dos denuncias por la existencia de una supuesta trama de corrupción en la Sociedad de Promoción y subrayan que "en la segunda Adrián Santana era uno de los denunciados". Añade que mientras por la primera se han abierto diligencias previas de investigación, por la segunda se está pendiente de la decisión del fiscal.

La de Adrián Santana, matiza, "no" es la única salida del gobierno, ya que apuntan que también ha salido el coordinador general de Hacienda un año después, David Gómez, así como el director general de Movilidad, Rafael Pedrero; el asesor de Movilidad, Heriberto Dávila y el asesor de cultura Rubén Pérez Castellano, ex director general de Cultura que se incorporó el pasado 18 de marzo, que "no ha estado ni seis meses".

"El balance de cultura en estos 12 meses no puede ser más decepcionante: deuda de más de nueve millones de euros en Sociedad de Promoción aflorada o marcha del anterior gerente con denuncia por vulneración al horno de por medio", finaliza el PP para concluir deseándole al concejal saliente "lo mejor" en lo personal.