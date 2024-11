El presidente canario señala que "humanizar y poner rostro" al fenómeno migratorio indica el camino a seguir

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este lunes que "humanizar y poner rostro" al fenómeno de la migración ayuda e indica el camino que se debe seguir para "realizar una buena gestión y dar la respuesta que merece".

Así lo puso de manifiesto durante la inauguración del seminario Migratlantes, que se celebra en Casa África, y donde ha agradecido a las personas, profesionales, entidades, organismos, que "viven y entienden el fenómeno migratorio" y que durante dos días aportarán su visión y su experiencia.

En concreto, agradeció al director de Casa África, José Segura, el que abra las puertas y acoja este seminario para hablar de este "drama humanitario desde la perspectiva de las dos orillas atlánticas y desde un punto de vista multidisciplinar", según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

"Poner en el foco la realidad con jornadas como estas, escuchar a expertos hablando de cooperación territorial, de la deshumanización del fenómeno migratorio, de la infancia migrante, de proyectos, de la distribución solidaria y corresponsable de los menores que también defiende Canarias, nos ayudará a resolverlo", apuntilló.

Clavijo expuso que soportar en solitario el peso de la migración procedente de África "supone a las islas ser un muro de contención para más de 5.400 menores y el cementerio de miles de vidas truncadas". Añadió que la semana pasada se contabilizaron más de 40.000 personas en 600 embarcaciones llegadas en lo que va de año al archipiélago, "superando los datos del pasado año".

Sobre esto, apuntilló, que "lo triste" es que se han "normalizado los récords y cronificado" la emergencia y eso cuando se habla "de vidas, de personas y de derechos humanos que se incumplen, es inaceptable".

Por ello, incidió en que España y Europa "no pueden seguir sin actuar" en su frontera sur porque la migración "no es un problema, lo es la falta de gestión", de ahí que apuntó que deben asumir un plan de acción integral coordinado porque "no hay muro ni valla que frene la esperanza de la persona que no tiene en su país opciones para vivir".

"No pueden seguir de espectadores, deben convertirse en actores como lo es el pueblo canario y cada uno de los que intervienen en este seminario desde su ámbito profesional o institucional", pidió para seguidamente referirse al caso de Thimbo Samb, actor senegalés que vive en España y opta a los Premios Goya con su documental 'Los cayucos de Kayar', en la que relata su propia historia de esperanza y futuro, y como quienes se suben a una patera o un cayuco "no vienen para delinquir sino para trabajar y formarse".

PREOCUPA LA GEOPOLÍTICA

Por su parte, el director de Casa África, José Segura, ha señalado que lo que más le preocupa del fenómeno migratorio "es la geopolítica. Lo que está ocurriendo en el área del Sahel, es dramático. Los jóvenes huyen de movimientos integristas y sus desplazamientos desorientados los llevan al Atlántico, subiéndose a un cayuco y desplazándose hacia lo que ellos llaman Europa, precisamente para alcanzar libertad".

En este sentido, subrayó que los que llegan a bordo de cayucos "no" son enemigos, "son gente necesitada de auxilio, de ayuda y de cooperación".

En el acto inaugural, junto al presidente canario y al director de Casa África, también ha intervenido la directora general de CEAR, Mónica López, y la embajadora en misión especial para asuntos migratorios, Pilar Méndez.

Así Mónica López indicó que encuentros como este son "importantes" para abordar, desde diferentes puntos de vista, las consecuencias derivadas de la migración, "especialmente la que se realiza en estas condiciones pero fundamentalmente es necesaria la cooperación de todos los estados para encontrar soluciones".

Por su parte, Pilar Méndez agradeció la oportunidad de poder tener estos debates "en un lugar que es referente hoy en día de la gestión de la migración".

Además durante esta jornada se ha presentado el proyecto de los estudiantes del IES La Isleta que, tras una fase previa de investigación en torno al rechazo social que genera la llegada de migrantes a Canarias y posterior traslado a campamentos de acogida, como el ubicado en su barrio, deciden emprender un proyecto de aprendizaje-servicio.

Este proyecto está fundamentado en la convivencia real, permitiéndoles aproximarse a la realidad de los fenómenos migratorios, convivir con las personas migrantes, así como fomentar lazos de amistad con experiencias que benefician a la sociedad, "brindándoles la oportunidad de conocerse y romper prejuicios infundados sobre este colectivo".