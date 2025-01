El PSOE canario arranca su congreso con la reedición del liderazgo de Torres y el reto "urgente" de "volver a gobernar"

ADEJE (TENERIFE), 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Canarias arranca este viernes en Adeje su decimoquinto congreso regional bajo la reedición del liderazgo del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que volverá a ocupar la secretaría general, y el reto "urgente" de "volver a gobernar" en el archipiélago.

Así lo ha afirmado a los periodistas la secretaria de Organización, Nira Fierro, quien ha dicho que hay "ganas" de retomar el Ejecutivo regional y afrontar los problemas que hay con la vivienda o la sanidad y la educación pública.

Ha señalado que en la pasada legislatura, bajo el Gobierno de Torres, se pusieron los "cimientos de cambio" que "desgraciadamente" ahora se está viendo afectados "durante este año largo de gobierno de la derecha nacional y nacionalista".

Como consecuencia de este Ejecutivo, ha señalado, se ve afectada "la gente de a pie" y "los mortales" que utilizan la sanidad y la educación pública y que observan como cada día los servicios públicos "van a peor".

Fierro ha apuntado que el congreso cuenta con 250 delegados de todas las islas y que habrá varios debates sobre empleo o vivienda, por ejemplo, donde el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramón Riera, abordará la "experiencia riquísima" que han tenido con las zonas tensionadas y que ha conseguido rebajar un 5% los precios de los alquileres.

Además, esta misma tarde habrá un encuentro-debate entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Sobre el liderazgo de Torres ha apuntado que es "claro y rotundo" pues así lo "aclama" la militancia del PSOE.

"Con esa manera de hacer las cosas que tiene, de siempre buscar las palabras adecuadas en el momento adecuado, ha sabido unir al Partido Socialista de Canarias a hacer una estructura muy fuerte en todas las islas y por lo tanto llega con el liderazgo consolidado y a nosotros pues sólo nos tocará renovar el resto de órganos".

LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, UN "EJE TRONCAL"

Ha dicho que "eje troncal" de la nueva etapa de los socialistas canarios será "la defensa de lo público y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos" frente a "la pared" que supone el PP, que aboga por el "desmantelamiento" de los servicios públicos.

"Lo hemos visto con el transporte público, pero a nadie debe sorprenderle. Ahora los dirigentes del Partido Popular de Canarias se sonrojan por lo que han votado, pero no es la primera vez que votan en contra de la gratuidad del transporte, no es la primera vez que votan en contra de las ayudas a La Palma, ya lo hicieron el año pasado y no se les cae la cara de vergüenza a los representantes del Partido Popular que son canarios y que votan en el Congreso de los Diputados, porque han votado en contra en reiteradas ocasiones, como lo han hecho con la reforma de la ley de extranjería", ha señalado.

En este sentido ha vuelto a cargar contra el vicepresidente del Gobierno y presidente de los populares de las islas, Manuel Domínguez, "porque ni chista, ni sube ni baja, ni moja ni empapa" y parece que "está bastante cómodo" en su posición "y le da exactamente igual lo que pase por fuera de las puertas de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias".