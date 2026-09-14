Salud Pública activa diferentes niveles de avisos por altas temperaturas en Canarias

Salud Pública activa avisos de distintos niveles de riesgo en la salud por altas temperaturas en varias zonas de MeteoSalud en Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha activado diferentes niveles de avisos por altas temperaturas en las islas en el marco del Plan de vigilancia y prevención frente al calor de Canarias.

Según informa la Consejería de Sanidad, se trata de una decisión adoptada en base a los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Ministerio de Sanidad para los próximos días, que prevén un episodio de temperaturas extremas con potencial riesgo en la salud.

De esta manera, se activa aviso de Nivel 3 (rojo) en las zonas de MeteoSalud de Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, Las Palmas de Gran Canaria, y Lanzarote; el Nivel 2 (naranja) en las zonas de MeteoSalud de Fuerteventura, Telde y Este, sur y oeste de Tenerife; y el Nivel 1 (amarillo) en las zonas de MeteoSalud de Norte de Gran Canaria, Este, sur y oeste de Gran Canaria, Norte de Tenerife y Oeste de La Palma.

Así, se recomienda que a las medidas de prevención habituales frente al calor se considere reprogramar las actividades al aire libre que supongan un esfuerzo físico y permanecer en lugares frescos el mayor tiempo posible.

También se insta a adoptar medidas de protección frente al calor en las actividades de carácter cultural-religioso, y una especial vigilancia ante la posible aparición de síntomas por calor en los asistentes.

Asimismo, en las zonas de MeteoSalud con nivel de aviso 3, se recomienda la cancelación o reprogramación de actividades que expongan al calor a la población de forma prolongada (generalmente de 11 a 18h), como competiciones deportivas, cualquier tipo de actividad física al aire libre o eventos multitudinarios, y trasladarlas a las horas más frescas del día.

Finalmente, a este episodio se suma en medianías e islas de Fuerteventura y Lanzarote la entrada de calima, que aunque no se prevé de gran intensidad, puede empeorar los síntomas por calor en la población, fenómeno que conlleva a una disminución de la humedad y contribuye a una alteración en la percepción de la temperatura real.