Tami Stronach, Emperatriz Infantil de 'La Historia Interminable', invitada del Festival Isla Calavera

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz Tami Stronach, quien interpretó en 1984 a la Emperatriz Infantil de la adaptación de la novela de Michael Ende 'La Historia Interminable' filmada por Wolfgang Petersen, se suma a la lista de invitados de la octava edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que tendrá lugar del 8 al 17 de noviembre en Tenerife.

Tami Stronach recogerá el Premio Leyenda del Fantástico por su icónico personaje que ha quedado grabado en la memoria colectiva de varias generaciones y presentará en Multicines Tenerife su nueva película 'Man & Witch: The Dance of thousand steps'. Dirigida por Michael Hines, es un conmovedor homenaje a las películas de fantasía de los años 80, con la participación de otras figuras clave del cine de aquella década, como Christopher Lloyd ('Regreso al futuro') o Sean Astin ('Los Goonies'). En el filme, cuando un pastor de cabras solitario descubre que al nacer fue maldecido y nunca podrá tener esposa, hace un trato con una bruja solitaria para revertir el hechizo, pero tendrá que completar tres tareas imposibles para encontrar el amor verdadero.

Además, Tami Stronach participará junto a la directora Lisa Downs en la presentación del documental 'Life after the Neverending Story', una celebración del clásico de Wolfgang Petersen a través de entrevistas con miembros del reparto y el equipo, como Noah Hathaway (quien daba vida a Atreyu), Deep Roy (Teeny Weeny), el cantante Limahl o el maestro de los efectos especiales y el maquillaje Colin Arthur. Tami Stronach y Lisa Downs participarán además en el 'Encuentro de Industria: Rodar en Canarias del Festival Isla Calavera', que reunirá en Tenerife el sábado 9 de noviembre a destacados productores, directores y creadores con representantes de la industria audiovisual canaria.

SECCIÓN DOCUMENTAL ISLA CALAVERA

El cine documental alrededor del cine fantástico tiene en el Festival Isla Calavera una presencia destacada, y el programa de la octava edición se completa con otras cinco destacadas propuestas, entre las que se encuentra 'Chain reactions', de Alexandre O. Philippe. Tras participar en ediciones anteriores de Isla Calavera sus documentales 'Memory: The Origins of Alien' (2018) o 'Lynch/Oz'(2022), el documentalista regresa con su trabajo sobre el impacto de 'La matanza de Texas' en Takashi Miike, Stephen King, Karyn Kusama, Patton Oswalt y Alexandra Heller-Nicholas.

Esta proyección formará parte de un evento especial con motivo del 50 aniversario de la película original de 'La matanza de Texas' (1974), dirigida por Tobe Hooper, que incluirá también la proyección de la cinta original y un coloquio con la participación de Marcus Nispel, responsable del remake de 2003, quien recogerá en el Festival un premio honorífico en reconocimiento a su carrera.

Dentro del programa de cine documental, el Festival recibirá la visita de otra figura esencial en el cine fantástico español y habitual en Isla Calavera, Víctor Matellano, quien presentará su nuevo trabajo 'Call me Paul / Llámame Paul'. La película indaga en la personalidad y el carácter creativo del mítico cineasta madrileño Jacinto Molina, quien con el pseudónimo de Paul Naschy se convirtió en una figura fundamental del cine fantástico mundial, primero como guionista y actor y después también como director. La historia está contada por la actriz inglesa Caroline Munro, quien trabajó con Naschy en 'El aullido del diablo'; el actor norteamericano Jack Taylor, que compartió con él proyectos como 'Dr. Jekyll y el hombre lobo' o 'La venganza de la momia'; el productor Sergio Molina, hijo de Molina/Naschy y coprotagonista de varias películas suyas como 'Mi amigo el vagabundo' o la propia 'El aullido del diablo', y el actor de doblaje Héctor Cantolla, quien pone voz a Naschy, tal y como hizo en la mayoría de sus películas.

También de producción española, Isla Calavera acoge la proyección de 'Ishiro Honda: Memoirs of a film director', de Jonathan Bellés. Después de su trabajo sobre los orígenes de Godzilla 'The Dawn of Kaiju Eiga' (2019), el documentalista se centra en la carrera del director de 'Godzilla. Japón bajo el terror del monstruo' (1954), la primera película sobre el titán. La selección se completa con el documental 'José Lifante, mi aventura en el cine', de David García Sariñena, director del cortometraje 'El último guion' y del documental 'Sanjulián, el poder de la ilustración'. Un viaje a través de la vida personal y artística de José Lifante (1943-2024), uno de los actores de reparto más importantes y prolíficos del cine español, quien visitó el Festival Isla Calavera en 2021 para hablar de 'No profanar la tumba de los muertos' y su último trabajo, 'Vampus Horror Tales'.