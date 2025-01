Tenerife acoge hasta el viernes el congreso anual de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (SEFIG) celebra en Santa Cruz de Tenerife, entre este miércoles y el viernes, su décimoséptimo congreso bajo el lema 'Trabajando en la precisión de los medicamentos', un evento que congregará en la isla a investigadores y profesionales de prestigio nacional e internacional en esta materia.

Los nuevos avances en la fabricación y el control de calidad de medicamentos, el diseño individualizado de estos o su desarrollo a través de tecnologías innovadoras como la impresión 3D, serán algunos de los temas abordados en el Congreso.

Para el presidente del comité organizador, José B. Fariña Espinosa, Catedrático de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de La Laguna, se trata de una "cita clave" para el sector.

"Para el comité organizador era fundamental darle carácter internacional al Congreso invitando a investigadores de primera línea mundial, para debatir sobre las nuevas tendencias en el desarrollo de medicamentos y colocar a la isla y al archipiélago como punto de referencia" señala en una nota.

El programa se inicia el miércoles a las 09.30 horas con la apertura del Workshop TecPharInnova, un espacio creado para presentar una selección de proyectos vinculados al sector y que se estructurará en tres bloques: el primero, sobre innovación en la docencia; el segundo, investigación y transferencia y el último bloque, el uso de herramientas innovadoras como el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos fármacos.

A partir de las 16.00 horas se llevará a cabo la apertura oficial del congreso a cargo del rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García; la vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias, Ana Oramas; el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar; la presidenta de la SEFIG, Ana Santoveña y el presidente del comité organizador, José B. Fariña.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Carmen Álvarez Lorenzo, directora del Instituto de Materiales de la Universidad de Santiago de Compostela, bajo el título 'Medicamentos bioinspirados'.

A partir de las 17.30 horas está prevista la primera conferencia plenaria a cargo de Ryan Donnelly, Chair of the UK's Academy of Pharmaceutical Sciences (APS). Queen's University Belfast, 'Micro- and nano-engineered systems for enhanced transdermal and intradermal drug delivery'.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El jueves se retomarán las sesiones en horario de mañana (9.00 horas) con la segunda conferencia plenaria a cargo de Miquel Romero, director de Garantía de Calidad Almirall con el título 'Transformación digital en el sector farmacéutico. Casos de éxito y futuro a medio plazo'.

A partir de las 11.40 horas se llevarán a cabo las ponencias de Marta Rodríguez Vélez, Quality Assurance en LETI Pharma, vicepresidenta Sección Centro AEFI, y Alfonso Burgos, gerente dQC Labs corporativo en ROVI, con 'Estrategias de control de la contaminación en procesos estériles. Nuevas exigencias GMP' y 'Control de Calidad de medicamentos: especificaciones y análisis de productos', respectivamente.

Ya en horario de tarde, a las 15.30 horas, la sala acogerá la tercera ponencia plenaria a cargo del profesor de la UCL Adbul Basit, fundador de Intract Pharma y de FabRx, '3D printing technologies and clinical translation'.

Posteriormente, Carlos Javier Parramón Teixidó, del Servicio de Farmacia, Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, y Eduardo Díaz Torres, doctor en Farmacia por la Universidad de La Laguna, tratarán de la 'Implementación clínica de la impresión 3D de medicamentos en Farmacia hospitalaria' y 'El marco regulatorio de la impresión 3D de medicamentos', respectivamente.

El viernes, último día del Congreso, la cita arrancará con la cuarta conferencia plenaria a partir de las 9.30 horas a cargo del director del Departamento de Farmacia y Farmacología de la Universidad de Padua, Paolo Caliceti, bajo el título 'Lipid and polymeric nanoparticles for drug delivery'.

A las 12.00 horas el director Científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC), Fernando Gutiérrez Nicolás, hablará sobre la 'Monitorización de medicamentos biológicos modelos PK/PD'.

La última ponencia será a cargo del responsable técnico de la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Universitario Donostia-Instituto de Investigación Sanitaria BioGipuzkoa, Ander Izeta Permisán, cuya temática tratará sobre 'Medicamentos CAR-T: situación actual'.