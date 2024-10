Tenerife acogerá el 5 de noviembre el preestreno único en Canarias del documental 'Nika, el calderón tropical'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de la Universidad de La Laguna (Tenerife) acogerá el próximo martes, 5 de noviembre, el preestreno único en Canarias del documental 'Nika, el calderón tropical', reciente primer premio del Cimasub 2024.

En un comunicado, la productora canaria Kinema Producciones ha señalado que la pieza también podrá verse en el Ciclo Internacional de Cine Submarino de Donostia-San Sebastián, que celebra este año su 46ª edición durante los días 21, 22 y 23 de noviembre.

Por su parte, el codirector del documental, José Hernández, ha señalado que 'Nika, el calderón tropical' "va a calar profundamente en el corazón de cada espectador y creará conciencia porque el paraíso en el que vivimos no pasa por su mejor momento, y esta realidad no solo afecta a las personas, sino que también genera una presión que no es sostenible sobre el ecosistema".

Mientras, Felipe Ravina, el otro codirector, que es la segunda vez que recibe la Barandilla de oro del Cimasub 2024, señaló que "es un orgullo y una satisfacción enorme volver a recibir este galardón. Y recibirlo con un trabajo que muestra la realidad de lo que está sucediendo en Canarias, lo hace más especial todavía".

Las entradas, a un precio de 6 euros, ya están a la venta en la tiquetera oficial del Paraninfo de la ULL, EcoEntradas: https://www.ecoentradas.com

'NIKA, EL CALDERÓN TROPICAL'

Nika, un calderón tropical de la comunidad que vive en la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca, en Tenerife, establece una inusual relación con Felipe Ravina, a través de la cual el espectador se podrá adentrar en los peligros a los que se enfrenta la población de calderones tropicales más importante del mundo, que se encuentra en esta zona de la isla.

El cortometraje, dirigido por José Hernández, director en la productora MINSK, y Felipe Ravina; y distribuido por Kinema Producciones, busca mover conciencias e impulsar el cambio hacia un desarrollo sostenible real, con un futuro en el que la convivencia con la naturaleza permita seguir disfrutando de Tenerife y Canarias en su estado salvaje y natural.