Torres avanza "nulos resultados" a la derivación de menores a países de origen y pide al PP que "deje de dar vueltas"

VALVERDE (EL HIERRO), 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha pronosticado este jueves que la derivación de menores migrantes a los países de origen, tal y como defiende el Gobierno de Canarias en base a la ley de extranjería, tendrá "nulos resultados" por lo que ha pedido al PP que "deje de dar vueltas" y se siente a negociar la reforma de la ley.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a El Hierro para supervisar las condiciones de acogida de los migrantes ha pedido fijarse en los "antecedentes" de ocasiones anteriores dado que "el menor se puede negar", hay que hacer "un estudio previo" de si "están en mejores condiciones" que en Canarias y esperar por la intervención de la Fiscalía, que puede alargar el proceso hasta seis meses. "Muy pocos se han podido realizar", ha destacado.

Así, ha instado al PP a volver a la mesa de negociación y al vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, que aclare el "lío" en torno a la apertura de centros de migrantes en terceros países, como plantea Italia, porque ahí no caben los menores.

"No van menores a ese centro de Albania, tampoco van mujeres. Es un centro de reclusión. No pueden salir, no tienen libertad, están detenidos quienes ahí entran durante 28 días. No es el mecanismo mejor, yo creo que para ninguna persona y sobre todo en absoluto para menores no acompañados, para niños y niñas", ha explicado.

Sobre las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al pacto de migraciones y asilo, ha comentado que fue un "grandísimo acuerdo" del que España esperaba que fuese "más ambicioso" pero se cerró al final de la Legislatura.

Por ello ha comentado que ahora "lo que hay que hacer es defender ese pacto" porque "voces de la ultraderecha, incluso apoyados por la derecha, quieren echar abajo" el acuerdo, cuando el Gobierno de España quiere que arranque un año antes.

"Ahí sí que hay un mecanismo obligatorio de solidaridad, con respecto a los distintos países", ha destacado minutos después de contemplar la llegada de un cayuco con 170 migrantes al puerto de La Restinga.

Torres le ha pedido a Clavijo que "haga que su socio de gobierno se siente en la mesa" y digan "qué propuesta tienen" pues ya han planteado hasta "siete excusas" para no reformar la ley de extranjería.

"Modifiquemos la ley, que vayan a centros donde tengan cuidado con responsables, que puedan ser escolarizados, que aprendan nuestras lenguas, que se integren y que tengan un mejor futuro, aportando su conocimiento, sus vivencias para mejorar lo que es esta sociedad, como hemos hecho todos los que son descendientes de inmigrantes", ha apuntado, afeando tanto a Domínguez como a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que se alineen con el modelo de "centros" de defiende la presidenta de Italia, Giorgia Meloni.