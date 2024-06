Torres insta al PP a manifestarse "cuanto antes" sobre el texto acordado para el reparto de menores inmigrantes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha instado este lunes al Partido Popular (PP) a que se manifieste "cuanto antes" sobre el texto acordado para el reparto de menores inmigrantes y poder así avanzar en la modificación de la Ley de Extranjería después de meses de trabajo entre el Gobierno canario y el Ejecutivo central.

Torres ha reconocido, en un desayuno con periodistas celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, que Canarias, Ceuta y Melilla tienen en estos momentos una situación con los menores no acompañados que "hace imposible" la gestión, puntualizando que en el caso del archipiélago el número de menores migrantes no acompañados se sitúa en 6.000.

Por ello, consideró que como ministro de Política Territorial y coordinador de la Comisión Interministerial de Inmigración se trata de una situación que "exige y demanda de medidas cuanto antes", después de 30 años, y en los que Gobierno regional y central han conseguido alcanzar un "texto básico" para un acuerdo de reparto ante la llegada "importante" de menores no acompañados a Canarias.

Torres que afirmó que "ha sido tremendamente complicado" llegar a este texto, sí que subrayó que tras esta fase toca avanzar a la negociación con los grupos políticos para obtener un apoyo parlamentario que centró en el PP, ya que incidió en que se trata de una competencia autonómica y en gran parte de las comunidades españolas gobierna el Partido Popular.

"Si tenemos hoy, mejor que mañana, o mañana mejor que pasado, el apoyo del PP a este documento básico, o al menos la manifestación del apoyo del Partido Popular a este documento básico, pues podremos tener esa modificación legislativa antes de que llegue agosto", apuntilló y espera que esta semana en este sentido sea definitoria para después poder pasar a la fase tres, que consistiría en llevarlo a las Cortes, Congreso y Senado, para finalmente aplicar la norma.

RECOGE FINANCIACIÓN "SUFICIENTE Y NECESARIA"

Sobre las alegaciones que realizan desde el PP en relación a la necesidad de que el reparto de menores no acompañados sea con financiación, el ministro aseguró que en el texto acordado se recoge una aportación "suficiente y necesaria", aunque no la desveló, pero sí apuntó que se documenta, por ejemplo, el coste por día del menor.

El acuerdo del texto llega casi después de un año de negociación, en el que reconoció que ha sido "tremendamente difícil llegar a ese punto en común", y en el que la diferencia actual estriba entre si se tramita la modificación normativa por decreto ley, que es lo que defiende el Gobierno canario, o por proposición de ley, que desde el Ejecutivo central se considera que da mayor seguridad jurídica y se evita que se pueda llevar al Tribunal Constitucional.

Por lo demás aseguró que el documento recoge dos líneas, por un lado cuando la comunidad que es frontera alcanza un 155 por ciento de menores, y tiene que empezar a repartir al resto de autonomías, mientras que por otro lado el tratamiento de los menores no acompañados que llegan al territorio a partir de superar ese 155 por ciento. Además de las circunstancias de los niños datados, indubitados, entre otras cuestiones.

"Es importantísimo que el PP se manifieste cuanto antes, yo creo que es la solución definitiva. Otras soluciones son excepcionales, temporales, momentáneas, pero si queremos hablar de una solución definitiva, esto pasa por una modificación legislativa", apuntilló para agregar que ya en el año 2018 cuando Andalucía sufrió una crisis migratoria se hizo un real decreto e incluso se dio una cantidad económica suplementaria, un 25 por ciento más de financiación, pero "no funcionó" esa solidaridad voluntaria.

De ahí incidió en esa importancia de la modificación legislativa, ya sea por decreto ley o por proposición de ley, pudiendo incluso esta última tramitarse por vía de urgencia, pero es necesario que lo aprueben las Cortes Generales e "imprescindible que el Partido Popular dé su voto" por ser "el principal partido en cuanto a diputados", por ser una "cuestión de Estado" y porque "invade competencias autonómicas".

El ministro ha incidido en que es el Gobierno canario, que lidera CC con la Vicepresidencia del PP en Manuel Domínguez, quien debe negociar el apoyo del Partido Popular a esta modificación de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes y tras un trabajo de "absoluta lealtad" entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y él mismo --Ángel Víctor Torres--.

A lo que sumó que a Domínguez se le entregó el texto común acordado nada más que se tuvo para que consiguiera el apoyo de su organización política, sin embargo lamentó que lo primero que recibió del vicepresidente canario y presidente del PP de Canarias fue un "ataque", que consideró "ha sido injusto" porque "todo" se ha hecho en coordinación con la Presidencia del Gobierno de Canarias.

A pesar de todo, Torres dice ser "optimista", ya que entiende que "es absolutamente imprescindible" buscar una solución a la situación y porque entiende que "es injusto que un territorio tenga una presión de menores no acompañados porque no nació para ello la ley de los menores no acompañados en competencia autonómica" y cuando se trata de realidades que también sufren autonomías o ciudades autónomas gobernadas por el PP como Andalucía, o Ceuta y Melilla.