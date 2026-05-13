Tres personas heridas de diversa consideración tras volcar un camión de la basura a su paso por Arona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas han resultado heridas de diversa consideración tras volcar un camión de basura en Arona, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 01.14 horas de este miércoles, en la vía TF-1, a la altura del desvío de Guaza, donde volcó el citado camión con sus tres ocupantes, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió a un hombre, de 47 años, que previamente fue liberado por bomberos, ya que había quedado atrapado en el interior del vehículo.

El hombre sufrió un traumatismo craneal de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC a Hospiten Sur.

Asimismo asistieron a dos hombres, de 40 años, que presentaban traumatismos de carácter leve, que fueron trasladados en ambulancias al Hospital del Sur El Mojón y al Hospital Quirón Costa Adeje.

En la zona también se personaron efectivos del Servicio de Carreteras, que limpiaron la vía, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.