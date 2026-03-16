La ultraperiferia muestra su "rechazo unánime" al nuevo marco financiero y avisa: "La UE vale menos si no están las RUP"

(I-D) El presidente del Gobierno de Azores, José Manuel Bolieiro; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente de Guayana, Gabriel Serville, durante el foro ‘Horizonte RUP: posicionamiento común en defensa del sector primario ante el nuevo - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Canarias, Azores y Guayana Francesa, a modo de "voz única" de todas las Regiones Ultraperiféricas (RUP), han coincidido este lunes en un frente común de "rechazo unánime" al nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea (UE) para el periodo 2028-34 y en la defensa de las singularidades de los territorios.

"La UE vale menos si no están las RUP", ha llegado a afirmar el presidente de Azores, José Manuel Bolieiro, en el 'Foro Horizonte RUP' celebrado en Tenerife, quien ha precisado que "no es inteligente" reformar "lo que ha funcionado muy bien" caso del Posei o la "relación directa" de la Comisión Europea con las RUP.

Ha destacado también que "no existen posiciones distintas" en el seno de las nueve regiones porque están "convencidos" de que tienen la "razón política y jurídica", amparada en el artículo 349 de la UE, por lo que "no se trata de un deseo" sino de una "posición firme". "No estamos en el ámbito de la subjetividad sino en el deber de cumplir el tratado", ha agregado.

Bolieiro ha admitido que se pueden acometer reformas en la UE en lo que funciona "mal", pero el Posei, por ejemplo, es un caso de "éxito" y debe reforzarse y continuar operativo.

En esa línea ha alertado de que la pérdida de "relación directa" con la Comisión Europea "perjudica a las RUP" pero al mismo tiempo "reduce la importancia" de las instituciones de la UE.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha comentado que "no corren buenos tiempos" para el mundo ya que el orden mundial generado tras la Segunda Guerra Mundial "está en cuestión" si bien su Gobierno sigue defendiendo las "ideas fundacionales" de la UE porque supusieron un "avance" para los pueblos europeos.

Ha comentado que las RUP están reconocidas en el derecho europeo, que obliga a modular las políticas continentales, por lo que ve con "mucha preocupación" los criterios del nuevo marco financiero basados en una "falsa simplificación administrativa" que "rompe la interlocución" de las RUP con la UE.

El presidente canario ha apuntado a la necesidad de mantener y potenciar el Posei y que los fondos de cohesión no se vean "perjudicados" y ha alertado de que el "daño" que se le puede infligir a las RUP puede implicar un "retroceso" de hasta 20 o 40 años en calidad de vida, sector primario o industrial.

Ha comentado que las RUP se podrían sobercargar de más burocracia y competir con otros productos que la UE deja entrar al continente sin cumplir esos requisitos.

"Nos estamos jugando mucho, por eso el compromiso de los estados miembros es determinante", ha indicado, valorando que el presidente de España, Pedro Sánchez, haya remitido una carta a la presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen. "A España, Portugual y Francia les pedimos que sena firmes en la defensa de la condición RUP", ha agregado.

Clavijo cree que si no se respetan las especificidades de estos territorios el proyecto europeo, que pasa por un "momento bajo" debido a su "pérdida de protagonismo mundial", quedaría como un "cascarón hueco".

Para el presidente isleño, para que la UE siga adelante como "proyecto de éxito" tiene que ser "justo con las RUP".

El presidente de la Asamblea de la Colectividad Territorial de Guayana, Gabriel Serville, ha comentado que la reforma planteada por la CE constituye un "contrasentido histórico" pues en aras de la simplificación se "corre el riesgo de renacionalizar y diluir los fondos" ya que la financiación principal será para los estados miembros.

Ha comentado que para el sector primario "el peligro es triple" porque la PAC es una "salvaguarda" pero si las regiones no pueden "dominar" sus propios recursos se puede llegar a una "Europa de dos velocidades".

Ha apuntado que sin la asignación regional que reciben las RUP las empresas de la isla deberían "competir de manera frontal" con la Francia continental y con menos fondos, al tiempo que ha tildado de "fundamental" el Posei para garantizar la soberanía alimentaria.

Asimismo ha comentado que es necesario blindar infraestructuras básicas como el agua o la electrificación dado que la población en Guayana se va duplicar hasta 2050.

Serville ha insistido en "privilegiar" la política de cohesión y genera un "entorno global propicio" para las RUP porque de lo contrario serán territorios "excluidos", sobre todo en el sector agrícola pues hay "normas concebidas para Europa" que no se adaptan a la realidad tropical.

Por ello ha indicado que esperan "mucho" del nuevo paquete legislativo de las RUP para hacer frente, por ejemplo, a la deforestación, el envejecimiento de la flota pesquera y los "costes exorbitantes" de los fletes que generan un "incremento insoportable del coste de la vida".

Así, ha destacado que la cohesión "es lo que vincula a Guayana con Europa" y si el futuro marco no considera las especificidades se "intensificarán" las fronteras, tanto "física como morales y mentales".

"Que la UE asuma su diversidad y pueda mirar a los ojos de estos territorios con confianza y no con condescencia", ha explicado.