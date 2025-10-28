Las universidades canarias contarán con 300 millones de presupuesto en 2026

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con los rectores de la ULPGC y la ULL, Lluis Serra y Francisco García, respectivamente - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado este martes que el presupuesto de las dos universidades públicas de las islas alcanzará los 300 millones en 2026, el más alto de su historia y con una inversión por alumno por encima de la media nacional.

En respuesta a una pregunta de ASG en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha comentado que es "fundamental" apoyarse en las universidades para "diversificar el modelo económico", de tal forma que se ha ampliado el número de convenios y se han insertado en la estrategias de reto demográfico y desarrollo sostenible.

Asimismo, ha comentado que el otro objetivo es que se incremente la transferencia de conocimiento, poniendo como ejemplo la construcción de drones en La Gomera, el estratopuerto de Fuerteventura o la red de satélites de Tenerife, y "trabajando conjuntamente con los cabildos".

Igualmente ha apuntado que se ha hecho un programa de contratos predoctorales por valor de 17 millones de euros, se destinan 2,1 millones en proyectos que generan conocimiento científico y tecnológico, otros 12,4 millones para reconocimiento y excelencia y otros 2,2 millones para el programa 'Spain Living Lab'.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha indicado que la innovación es "clave" para impulsar la "transformación" de Canarias y por ello ha valorado diversos programas del Gobierno regional para autónomos, I+D+i o conectar la innovación académica con la actividad laboral.

Asimismo ha resaltado que se ha iniciado una colaboración científica con Marruecos que será un "puente extraordinario" en salud, innovación energética y programas internacionales al tiempo que ha apelado a incrementar la "cooperación" entre los cabildos, el Gobierno y las universidades.