Valbuena tilda de "imprudencia" la presentación del proyecto de Punta de Abona porque el Gobierno aún lo está analizando

Publicado 05/02/2020 14:10:38 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha tildado de "imprudencia" la presentación del proyecto de Punta de Abona (Tenerife) porque el Ejecutivo aún lo está analizando y no está aprobado.

"El proyecto está actualmente en fase de evaluación por parte de la Consejería y puedo garantizar que haremos nuestro trabajo y que lo haremos bien", dijo este miércoles durante una rueda de prensa.

En este sentido, insistió en que ha sido una "imprudencia" que los promotores presentaran públicamente la iniciativa dando plazos de ejecución de obra sin tener el proyecto aprobado. "El Gobierno de Canarias --matizó-- aún no ha aprobado".

Por lo tanto, Valbuena entendió que si él fuera sido uno de los promotores habría sido más "prudente" y no hubiera hecho ninguna presentación porque "daba la sensación de que ya tenían todos los parabienes de las administraciones, y eso no era así".

"No ha sido la primera vez que he hecho declaraciones que no han gustado a algunos promotores, pero es lo que le corresponde a este Gobierno. La Consejería va a hacer su trabajo bien; y esto es analizar con total objetividad los proyectos que se nos presentan, que es lo que está sucediendo con el proyecto de Punta de Abona", aseveró.

Asimismo, el consejero hizo especial hincapié en que no ha entrado a valorar si es o no un buen proyecto y que el mismo se está analizando "con rigurosidad", esperando tener el informe finalizado lo antes posible.