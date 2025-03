Vicepresidente canario lamenta que de nuevo la justicia ratifique el "deber" del Estado con los menores migrantes

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha lamentado este miércoles que, "una vez más", la justicia, con el auto de medidas cautelares del Tribunal Supremo, haya tenido que intervenir para ratificar que es el Estado "quien debió hacerse cargo de un millar de menores migrantes solicitantes de asilo", por lo que ha exigido al Gobierno que atienda esta situación que "sigue" padeciendo el Archipiélago.

En declaraciones facilitadas por el Ejecutivo, ha agregado que la "dejación de función" del Estado obligó al Gobierno regional a tener que recurrir al Supremo, cuyo auto refleja este miércoles "la necesidad de atender a algo más de mil niños y niñas que hoy en día están en Canarias".

"Dice el propio auto del Supremo que, en situación de hacinamiento y que velando por el interés superior del menor, deberían de haber sido atendidos por el Estado hace ya algo más de un año. Por lo tanto, una vez más, exigimos al gobierno de España que atienda esta situación que estamos padeciendo en Canarias, como merecen estos niños, como merecen estas niñas y como merece este archipiélago", ha aseverado.

Domínguez ha recordado que aún quedan pendientes dos recursos más presentados ante el Supremo, uno por la financiación y otro por la tutela de los menores no acompañados: "Esperamos que no haya recurso por parte del Estado para alargar esta situación de atención a los menores no acompañados que tienen derecho de asilo y para escurrir su responsabilidad, como vienen haciendo desde hace algo mas de un año y medio".