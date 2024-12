Zapata pide que no haya "presiones" a los técnicos para tramitar la declaración ambiental de la planta de gas en La Luz

El consejero de Transición Ecológica dice que "no se engañó a nadie" y garantiza que prevalecerá la salud de los ciudadanos

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha pedido este jueves que los técnicos de la comunidad autónoma que trabajan en la declaración de impacto ambiental de la planta de gas proyectada en el puerto de La Luz y de Las Palmas lo hagan "en libertad" y sin "presiones"

En respuesta a preguntas de los grupos Socialista y NC-BC en comisión parlamentaria ha incidido en el "cambio de opinión" de ambos partidos ya que en 2019 apoyaron el proyecto en un consenjo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en una votación en la que ya se advertía "en el orden del día" que el proyecto incluía la generación de 70 megavatios, no solo el almacenamiento.

"Les pido que seamos serios, que seamos rigurosos y que le digan la verdad a la gente", ha apuntado, recordando, por ejemplo, como el anterior consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena (PSOE), intentó aprobar el proyecto por la "vía rápida" con una evaluación ambiental simplificada que incluso fue advertido desde el área de Salud Pública.

"Como no les salió la jugada, terminó pasando a Evaluación Ambiental Ordinaria, que es donde estamos en este momento", ha apuntado.

Incluso ha comentado que el Gobierno del 'Pacto de Las Flores' presentó alegaciones para "llenar los puertos de Canarias de centrales eléctricas" de ahí que haya reclamado "coherencia" a los diputados.

El consejero ha dejado claro, no obstante, que en la tramitación del proyecto "siempre va a prevalecer la salud de los ciudadanos" y que no busca "culpables" sino relatar lo que se ha hecho hasta ahora, al tiempo que ha ocultado que Gran Canaria tiene un problema de generación de energía eléctrica y hay que garantizar el suministro.

"No se engañó a nadie. Es verdad que ahora interesa dar el discurso de que me engañaron, jugaron con mi fe, mi buena fe, no, no vayamos por ahí, porque están las actas, digamos que hemos cambiado de opinión, respetable, todos podemos cambiar de opinión, pensamos una cosa, ahora hay una presión social y quiero atender a esa presión social, de acuerdo, nosotros vamos a seguir donde mismo", ha destacado.

El consejero también ha negado las críticas de NC-BC sobre la falta de desarrollo de las energías renovables en Tenerife y ha avanzado que en breve se presentará un proyecto de hidrobombeo a modo de "hermano gemelo" de la central de Chira-Soria en Gran Canaria.

Alicia Vanostende (PSOE) ha subrayado que un nuevo reglamento del Parlamento Europeo, de 2023, ya no obliga a los puertos canarios a dar suministro eléctrico a los buques con lo que "decae" la justificación de implantar la planta de gas.

NO HAY OBLIGACIÓN LEGAL PARA IMPLANTARLA

Asimismo ha indicado que hay "varios informes desfavorables", por ejemplo, del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, que establece que la demanda real de buques es "mucho menor" que la potencia instalada y que evidencia que "la pretensión real" del promotor y producir energía y comercializarla. "No hay una obligación legal para que justifique esta central térmica", ha indicado.

La diputada socialista ha advertido también de informes "demoledores" de Salud Pública que desmienten que los gases vayan al océano, como plantea al promotor, sino que se dirigen a zonas pobladas con óxido de nitrógeno, metano, compuestos orgánicos, volátiles, hidrocarburos, policíclicos, aromáticos y trazas de dióxido de azufre.

Yone Caraballo (NC-BC) no ha querido ahondar de quien es la "culpa" en la tramitación de este proyecto pero ha incidido en que les "engañaron" a los dirigentes que dieron luz verde a la iniciativa en la pasada legislatura.

"La empresa engañó pintando que parecía que lo principal de aquí era un sistema únicamente de almacenamiento de gas licuado para dar a los barquitos, cuando llegaban al puerto, apagar los motores, que no contaminaran y poder tener la luz desde ese sistema de almacenamiento, pero es que también detrás estaba una central térmica, o sea, una central de generación de electricidad", ha señalado.

Ha pedido al consejero que haga las "cosas bien" y tenga en cuenta los informes de Salud Pública porque la planta de gas, a "escasos metros" del barrio de La Isleta, va a generar un "efecto invernadero" a los vecinos.

Además ha comentado que este proyecto no casa con el modelo implantado por Gran Canaria que es "referente mundial" en el desarrollo de las energías renovables, a diferencia de Tenerife.