Albelda (La Rioja) clama contra la violencia machista, tras la agresión sexual que se investiga a una joven del pueblo

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la localidad riojana de Albelda se han concentrado a las 20 horas de este domingo en la Plaza Mayor, en un clamor contra la violencia machista, tras conocerse la agresión sexual que sufrió el pasado viernes una vecina del pueblo, y que está investigando la Guardia Civil.

En la concentración han participado, junto con decenas de personas de todas las edades, el alcalde del municipio, Sergio Ochagavía, la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, o su precedesora en el cargo, María Somalo, entre otros.

Pancartas con lemas como 'Fuera violencia machista de nuestro pueblo', 'No estás sola' o 'Albelda libre de violencia' han presidido la protesta, en la que los vecinos han proferido algunos gritos contra la violencia, otros de 'Fuera' o 'Hay que echarlos', además de apoyo a la víctima y reclamando 'Justicia', para después, guardar un minuto de silencio roto por aplausos.

En primer lugar ha intervenido en el transcurso de la concentración una vecina, que ha mostrado "la repulsa del pueblo a estos comportamientos, que como albeldenses nos avergüenzan, no podemos ni queremos tolerar este tipo de comportamientos, queremos que nuestras madres, hijas, nietas, vivan sin miedo y en libertad". "Ni un paso atrás", ha clamado.

Acto seguido, una prima de la víctima se ha dirigido a los presentes, asegurando que "hoy nos ha tocado a nosotros, mi prima ha sido violada, le han dado una paliza", para, con la voz rota sin poder continuar, ha dado las gracias, "gracias Albelda por el apoyo a mi tía, a mis padres y a mi prima".

María Martín se ha dirigido brevemente a los presentes para señalar que "es momento de estar con la familia, es momento de arropar a todas las mujeres que sufren violencia, de decirles que no están solas, de decirles que confíen en la ley, de dejar que actúen Policía, Guardia Civil y los jueces, y de decirles a estos canallas que no tienen hueco entre nosotros". "Con calma y con serenidad, vamos a demostrarles que la fuerza de la ley es la que va a ganar", ha concluido.

El alcalde de Albelda, Sergio Ochagavía, ha enviado también "palabras de ánimo unánime" a la víctima y a su familia, al tiempo que ha pedido "calma" y "confiar en que Guardia Civil esta haciendo buena labor, esperemos y deseemos que pronto habrá resultados, pero, por respeto a la familia, vamos a apoyarles y vamos a mantener la calma".

Después, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que "son momentos complejos para Albelda, es verdad que la gente está nerviosa, les vuelvo a pedir que sean cautos, que confíen en la actuación de la Guardia Civil que está invesetigando, que tienen bastante gente en ello, confiar en la justicia que atrapen al culpable o a los culpables, en una situación tan delicada como esta pido a la gente que sea cauta, que no hable por hablar y que deje a las CFSE que hagan su trabajo".

"Es complejo", ha insistido ante las quejas por la situación que existe en el pueblo con un grupo de personas, "no puedes decir a la gente que se vaya sin más, hay que tratar las cosas con cautela, en función de lo que se vaya investigando y vaya saliendo, se verá como actuar". "El hecho en sí es deleznable. Que se ponga al culpable o culpables ante la ley y que se aplique con dureza", ha afirmado.

LA FAMILIA.

Igualmente, en declaraciones posteriores a los medios, Soledad Cerrillo, ha explicado que su sobrina, de 28 años, "está mal, con mucho dolor, lo que le hicieron fue una salvajada, apareció desnuda en un descampado una niña de 28 años".

Ha denunciado, en este sentido que "todo el pueblo de arriba es un mercado de droga, la están introduciendo a los pequeños del cole", para advertir acto seguido que "lo que han hecho con esta sobrina mía probablemente le pueda tocar a otra persona".

La tía de la víctima ha lamentado que "a estos gitanos les han echado de otros sitios, y aquí los tenemos muy bien cuidados", al tiempo que ha excusado a "los guardias, los pobres, los meten por un lado y los sacan por otro".

Ha confirmado, además que "el culpable está en Albelda, ella -en alusión a la víctima- tiene conciencia de quién es, esto no viene de ahora, hace un año la violaron y la pegaron, denunció muy tarde, y ahora han ido a por ella para que no siga con la denuncia, ahora se ha denunciado en orden y con pruebas, porque hacen faltan pruebas".

"Pero lo peor no es lo físico, que se le va a curar al final, lo peor son las heridas morales que no se le van a curar nunca. A ver si hace algo alguien, porque qué protección tenemos, estamos cogidos de pies y manos. A ese señor, si me lo cruzo por el pueblo, no le puedo decir nada porque igual me la cargo yo. Imaginaros la impotencia", ha lamentado.

Y otro tío de la víctima, José Luis Gómez, ha querido también hablar para denunciar que "si ya saben quien son, porque no están donde tienen que estar, a qué esperan, a que haya una venganza y que tengamos que pagar el pato los que nos hemos comido el marrón".

"Qué ley tenemos, que en 72 horas pueden salir a la calle, y pasado mañana vuelvan a hacer lo mismo. Le han echado ya de otros sitios, hay que poner medidas para que sean expulsados de aquí también, antes de que lleguemos a males mayores", ha finalizado.