Albergues del Camino contarán para diciembre con 'PilgrimPass', una herramienta digital que unifica el 'check in'

También ofrece información en tiempo real sobre plazas disponibles en cada albergue adherido o incluso un traductor simultáneo

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Albergues del Camino de Santiago podrán contar para el próximo mes de diciembre con 'PilgrimPass', una herramienta digital que unificará y automatizará el 'check in' en todos los alojamientos de este tipo adheridos al sistema. Un dispositivo que, incluso, facilitará información en tiempo real sobre las plazas disponibles en cada albergue y hasta un traductor simultáneo.

El consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; el presidente de la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago, Juan Cruz Cabrito; y Víctor López, responsable de la empresa desarrolladora, Sartagana, han dado cuenta este martes de la iniciativa.

Esta herramienta se incluye dentro del proyecto general 'Camino de Santiago Siglo XXI', como ha explicado López, mediante la cual, en las diversas comunidades o provincias de las diferentes rutas jacobeas que discurren por el norte peninsular se están desarrollando diferentes iniciativas que luego se aplicarán en todo el recorrido.

Como ejemplos, ha señalado que, además del 'PilgrimPass', en Burgos se está llevando a cabo una publicación sobre los restaurantes Estrella Michelin que hay en la ruta; en la localidad navarra de Estella, un asistente virtual con información para orientar a los peregrinos; o en Galicia, formación para hospitaleros y agentes turísticos, a lo que ha sumado cursos para diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

López ha apuntado, así, que el proyecto CSXI se desarrolla en casi 2.000 kilómetros de ruta, "cada uno haciendo una cosa y ofreciéndola a todos", contando para ello con hasta 23 empresas y con un presupuesto total de casi un millón de euros.

En el caso de 'PilgrimPass', como ha detallado Rafael García, de Camino Aplicación, empresa responsable de la herramienta, a partir del 2 de diciembre próximo, entre en vigor un nuevo decreto para el registro de los viajeros en los diferentes alojamientos a los que accedan, lo que podría suponer para los albergues una ralentización a la hora de hacer el 'check in'.

Así, la herramienta permite el registro automático de los peregrinos, en un recorrido que comienza una vez que el albergue se dé de alta en el sistema. Esto le permite que, escaneando el DNI o el pasaporte del peregrino, se rellenen de forma automática todos los datos que se requieren en el nuevo registro.

Con estos datos, se genera un código QR con el que el peregrino -que lo recibirá vía correo electrónico- podrá ya registrarse sin necesidad de más trámites en el resto de albergues por los que pase. En el caso, además, de que no cuente con teléfono móvil o con email, en cada albergue, mostrando su documentación, se hará el registro automático.

No será la única utilidad de 'PilgrimPass', que también contará con un sistemas para poder saber en tiempo real, contando con todos los 'check in' y 'check out' que se hagan en los albergues, cuántas plazas libres hay en cada alojamiento.

Y, como tercera aportación, se cuenta con un sistema similar a 'What's App' con el que tanto el peregrino y como la persona que le atienda en el albergue podrán acceder a traducción simultánea.

'PilgrimPass' está en estos momentos en periodo de prueba en varios albergues del Camino, de cara a que esté en funcionamiento para el día 2 de diciembre, cuando entre en vigor el nuevo decreto de registro. A lo largo de 2025, su implantación va a ser gratuita, para luego, contar con unos costes mínimos de mantenimiento y mejoras del sistema.

EL CAMINO.

Como ha subrayado José Luis Pérez Pastor, "La Rioja, e incluso España, no se entienden sin el Camino de Santiago", una ruta que ha definido como "de innovación, es una realidad compleja, hay muchos caminos, cada uno hace el suyo, pero siempre ha sido un lugar de intercambio y ha permitido la llegada de novedades".

Por eso, ha valorado especialmente la introducción de este sistema "una herramienta necesaria para gestionar la nueva realidad que conlleva el decreto, para gestionar la atención de manera más ágil a un peregrino que llega cansado y que necesita una acogida especial, es una muy buena solución".

A juicio de Juan Cruz Cabrito, es "una herramienta digital que mantiene la esencia histórica, que nos hace entrar en el Camino del Siglo XXI, haciendo frente a retos y ofreciendo soluciones a todos los albergues, sobre todo a los del ámbito rural", al tiempo que ha recordado que se está trabajando precisamente en que la acogida en la Ruta Jacobea sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Por último, en palabras del alcalde de Logroño, hay que destacar "el agradecimiento por situar a La Rioja y a Logroño como protagonistas del Camino; y la sensación también de estar en la antesala de una mejora continua de la experiencia del peregrino, incorporando con estos proyectos aspectos digital, pero igualmente en lo hostelero o en lo comercial".

Como ventajas del sistema, Escobar ha apuntado "la información y anticipación; hacer más sencillo y automatizado el 'engorro' del registro para el peregrino; y que consolida aún más la creación de una red inigualable en toda Europa".

Un Camino, ha concluido, para el que ha recordado que, con ayuda del Gobierno regional, "tenemos una hoja de ruta para que los hitos de la ruta sean aún mejores".